آمار سرشماری کشاورزی در مطالبات گلستان از رییس جمهور تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی سرشماری کشاورزی استان، گفت: با توجه به سفر قریب الوقوع ریاست محترم جمهوری باید تلاش شود نتیجه سرشماری در استان تهیه شود چرا که تاثیر بسزایی در مطالبات استان در راستای مطالبات سفر دارد.

وی با اشاره به اینکه آمار به خودی خود یک هدف است، اظهار کرد: آمار به نوعی پیش نیاز، پیش بینی و پیشگیری است و افق مسئله را در مسیر توسعه مشخص می کند.

وی تصریح کرد: اگرچه هنوز سرشماری کشاورزی به پایان نرسیده است اما به نظر می رسد همکاری همه دست اندرکاران امر مناسب بوده است.

صادقلو افزود: فرمانداران، دهیاران و سایر دست اندرکاران سرشماری باید حساسیت آمار و توجه به راستی آزمایی آن را در مسائل زیرساختی و استراتژیک استان به مردم منتقل کنند.