مصرف صحیح را سرلوحه کار خود قرار دهیم/ اسراف در مصرف آب به یک عادت تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر چهارشنبه در همایش ائمه جمعه استان سمنان با محوریت بررسی وضعیت آب، بحث اطلاع رسانی و آگاهی سازی و همچنین آموزشهای لازم به کشاورزان و بهره برداران را یکی از راهکارهای مناسب در زمینه مدیریت مصرف عنوان و خاطرنشان کرد: شکرگزاری نعمت الهی صرفه جویی در منابع ملی کشور است.

وی از روحانیان و ائمه جمعه خواست تا به صورت مکرر در مساجد و خطبه های نماز جمعه بر ضرورت مدیریت مصرف آب و صرفه جوئی تاکید و فرهنگ سازی کنند.

اسراف در مصرف آب به یک عادت تبدیل شده است

امام جمعه سمنان صرفه جویی در مصرف انرژی خصوصاً آب در زندگی اجتماعی را لازم و ضروری خواند و یادآور شد: بزرگان دین همواره بر مسئله صرفه جویی آب تاکیدات زیادی داشته اند و با توجه به شرایط فعلی جامعه اقتضا می کند تا موضوع کم آبی را جدی تر بگیریم.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اینکه اسراف در مصرف آب به یک عادت تبدیل شده است اظهار داشت: اگر مردم در زمینه صرفه جویی در آب به توصیه های مسئولان عمل کنند؛ معجزه اتفاق می افتد.

وی بر ضرورت تعاون و همراهی مردم در صرفه جوئی و پرهیز از اسراف در آب تاکید کرد و گفت: این امر علاوه بر آب باید در برق، گاز و ... نیز عمل شود.

اگر همه مردم آمر به معروف بودند مشکلات امروز را نداشتیم

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: مسأله فرهنگ سازی، مسأله بسیار مهمی است و باید همه در این مسیر دست به دست هم بدهیم تا جامعه کمبود و بحران آب را احساس کند و به آن آگاه شوند.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر اینکه همه مردم برای مقابله با بحران آب و صرفه جوئی در آن وارد شوند گفت: در امر به معروف و نهی از منکر نیز اگر همه مردم آمر به معروف و ناهی از منکر بودند مشکلات امروز را نداشتیم.

وی با تاکید بر رعایت مصرف و صرفه‌جویی در زمینه آب، گفت: این مسئله. باید به صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

از انجام آداب مستحبی که مصرف آب را به همراه دارد اجتناب شود

کویرشناس برجسته کشورمان نیز در این همایش از مراجع عظام خواست برای رهایی از مشکل مصرف بی رویه آب و به دلیل جدی بودن تهدید بی آبی در ایران، فتوا دهند.

پرویز کردوانی گفت: تهدید آب در ایران تا آن حد جدی است که باید از علما خواست که از مردم بخواهند از انجام آداب مستحبی که مصرف آب را به همراه دارند اجتناب کنند تا متوجه اهمیت موضوع و ضرورت صرفه جویی شوند.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های دینی و اعتقادی برای رفع مشکل کم آبی در ایران، و صرفه جویی و جلوگیری از اسراف وارد شد و مراجع همانگونه که در جنگ تحمیلی فتوا صادر کردند برای مبارزه در این عرصه نیز فتوا صادر کنند.

تهران جهنمی دوست داشتنی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه خیلی دیر به فکر آب افتاده اید و برگزاری این جلسات بی فایده است اظهار کرد: در حال حاضر با روستاها و شهرهایی که دچار مشکل شده اند کاری نمی شود.

کردوانی تهران را جهنمی دوست داشتنی خواند و گفت: برای اینکه به توسعه و شکوفایی برسیم مدام سد و چاه زدیم و منابع آبی را دچار بحران کرده ایم.

وی آبهای سطحی را حقوق و آب های زیرزمینی را پس انداز دانست و گفت: در این 35 سال پس از انقلاب بی رویه از این پس انداز استفاده کرده ایم و به شرایط امروز رسیده ایم که دیگر کاری برای آن نمی شود کرد.

50 درصد چاه ها در کشور غیر مجاز هستند

چهره ماندگار کشور با تاکید بر لزوم صدور فتوا برای حفظ منابع آبی و پرهیز از اسراف اظهار داشت: علما باید به مردم بگویند تمام آداب مستحبی که با آب مرتبط است، انجام ندهند.

کردوانی با اشاره به حفر بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق در کشور گفت: متاسفانه با زدن چاه های فراوان در کشور سطح آبهای زیرزمینی در مناطقی از کشور حتی به حدود 400 متر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه قریب 50 درصد چاه ها در کشور غیر مجاز هستند، گفت: برداشت های غیرمجاز از دیگر مشکلات است لذا روحانیان بیش از پیش به معضل آب در ایران توجه داشته باشند.

در سال 63 برای چاه های آب رفسنجان هشدار دادم

کویر شناس برجسته کشورمان با انتقاد از اینکه بسیاری از کارشناسان می گویند باید مانع از مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی شد که 90 درصد منابع آبی را مصرف می کند، گفت: هر کس به اندازه خود مسئول است و باید همه افراد و همه بخش ها مانع از مصرف بی رویه شوند.

کردوانی با اشاره به اینکه در دهه های 40 و 50 حفر چاه عمیق و نیمه عمیق مرسوم شد گفت: از این زمان تا فاصله انقلاب تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق دو برابر شد.

وی با اشاره به هشدارهای خود در کتاب منتشر شده اش در سال 63، یادآوری کرد: من در آن زمان هشدار دادم که اگر 50 درصد چاه های رفسنجان آن زمان مسدود نشود برای چندین سال دیگر طلای سبز(پسته)رفسنجان از بین می رود، اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم.

روستایی در الیگودرز به تنهایی 60 حلقه چاه آب دارد

این پژوهشگر با انتقاد شدید از حفر بی رویه چاه در ایران، اظهار کرد: من روستایی در الیگودرز را می شناسم که به تنهایی 60 چاه آب دارد، ضمن اینکه باید بدانید بخش عمده ای از چاه های کشور ما غیرمجازند و همین چاه های غیرمجاز ما را به روز سیاه نشانده اند.

کردوانی با بیان اینکه سطح آبهای زیرزمینی در برخی مناطق کشور تا 400 متر هم پایین تر رفته است خاطرنشان کرد: حفر بی رویه چاه و برداشت های غیرمجاز و بی رویه از سفره های آب زیرزمینی ،شرایط فعلی را گریبانگیر ایران کرده است.

وی از نمک زارهای سمنان و گرمسار بعنوان نعمتی بزرگ یاد کرد و گفت: متاسفانه اگر سفره های زیرزمینی از بین بروند دیگر کویر و نمک زاری هم نخواهیم داشت.

چهره ماندگار کشور با انتقاد از جانمایی برخی صنایع، گفت: بطور مثال یکی از بزرگترین کارخانه های فولاد کشور را در اردکان یزد که مشکل آب هم دارد، ساخته اند از طرفی کارخانه فولاد به آب زیادی نیاز دارد. علاوه بر این در بسیاری از شهرهای کویری صنایع آب بر ساخته اند و در بخش کشاورزی آنها از کشت محصولات آب بر استفاده می شود.

برداشت سالانه 188 میلیون مترمکعب مازاد از ذخایر زیرزمینی آب در سمنان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان نیز در این همایش از وجود مازاد برداشت سالانه 188 میلیون مترمکعب از ذخایر زیرزمینی این استان خبر داد و بر ضرورت فرهنگ سازی در مصرف آب تاکید کرد.

اتابک جعفری با اشاره به کاهش بارندگی و بحران خشکسالی در این استان، بر ارتقاء راندمان آبیاری در کشاورزی تاکید کرد و گفت: در روش سنتی راندمان آبیاری در این استان بین 35 تا 40 درصد است.

وی با بیان اینکه 87 درصد منابع آبی این استان در بخش کشاورزی مصرف می شود گفت: با استفاده از روش های مدرن این راندمان تا 80 درصد نیز افزایش می یابد.

استان سمنان کمترین چاه غیرمجاز را در کشور دارد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان در عین حال کشاورزان استان را نیروهایی هوشمند خواند و گفت: به همین دلیل این استان کمترین چاه غیرمجاز را در کشور دارد.

جعفری با بیان اینکه بیش از یک هزار و 200 میلیارد ریال در امور آب این استان سرمایه گذاری می شود گفت: برای فرهنگ سازی که کاری دراز مدت است امسال 100 میلیارد ریال اعتبار این شرکت پیش بینی شده است.

وی در خاتمه افزود: منابع آبی استان سمنان بیش از یک میلیارد مترمکعب است که قریب 900 میلیون مترمکعب آن در بخش کشاورزی و بقیه در بخش شرب و صنعت مصرف می شود.