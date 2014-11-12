خرید تولیدات بومی خوزستان دو برابر شده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر احمد سیاحی شامگاه امروز در جلسه ای که تحت عنوان تولید - خرید کالا و خدمات در محل استانداری خوزستان برگزار شد با بیان مطلب فوق افزود: طبق آمار های موجود، دو ماه قبل رقم ریالی خرید تولیدات بومی ۵۸۰ میلیارد بوده که هم اکنون این رقم به عدد یک هزار و ۳۰۰ میلیارد رسیده است و این وضع حاکی از دو برابر شدن روند صعودی خرید تولیداتی استانی است.

وی رابطه فرمانداران با مجموعه استانداری را خیلی خوب توصیف کرد و گفت: ارتباط خوب فرمانداران با معاونت عمرانی به حدی عالی و دقیق بوده و رضایت من از آنان بسیار بالا است که حتی به این مورد شهادت می دهم. فرمانداران شهرستان های خوزستان به طور مرتب خریدهای بومی را به ما گزارش می دهند که این امر در نهایت به دو برابر شدن این خریدها منجر شد.

سیاحی ادامه داد: مقرر شده که فرمانداران هر سه ماه یک بار وضعیت انتخاب مشاور و پیمانکار را ارائه دهند تا فعالیت پیمانکار بومی بر ما محرز شود ضمن اینکه مکاتباتی با همه شهرداری ها و فرمانداری ها داشتیم تا در صورت مشاهده هر نوع خرید خارج از استان، موضوع را سریعا گزارش دهند تا درصورت امکان جلوگیری شود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: تاکید استاندار خوزستان به بومی بودن پیمانکار و خرید داخل باشد اما این امر نباید سبب پائین آمدن کیفیت شود. پس فرمانداران در انتخاب پیمانکار داخلی دقت لازم را به عمل دهند.

سیاحی در پایان با اشاره به اهمیت انتخاب پیمانکار بومی در کشورهای خارجی افزود: در مناقصات کشورهای خارجی همچون عراق و ترکیه مشاهده شده که پیمانکار بومی حتی اگر مبلغ ۱۵ درصد بالاتر از سایر پیمانکاران ارائه دهد پذیرفته می شود. خیلی خوب می شد اگر ماهم این نکته را در مناقصات مد نظر داشته باشیم. به هر حال این انتخاب به اشتغال استان کمک می کند و خیلی بیشتر از آن ۱۵ درصد مذکور به ما سود می رساند.