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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۵۲

ورود سامانه بارشی از غرب کشور از ابتدای هفته آینده

ورود سامانه بارشی از غرب کشور از ابتدای هفته آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمتن هواشناسی از ورود سامانه بارشی از غرب کشور در اوایل هفته آینده خبر داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی طی سه روز آینده در برخی مناطق سواحل دریای خزر بارش پراکنده و خفیف دور از انتظار نیست.

به گفته وی، ادر سواحل شمالی و شمال شرق کشور تا فردا روند کاهش  دما رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت:  در سایر مناطق کشور تا پایان هفته جاری جوی پایدار حاکم است که پیامد آن افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر های صنعتی و پر جمعیت خواهد بود.

وظیفه تصریح کرد: فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار محلی  است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش  نسبت به امروز به ترتیب معادل 15 و 6درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.

کد مطلب 2420140

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