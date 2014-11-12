ورود سامانه بارشی از غرب کشور از ابتدای هفته آینده

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی طی سه روز آینده در برخی مناطق سواحل دریای خزر بارش پراکنده و خفیف دور از انتظار نیست.

به گفته وی، ادر سواحل شمالی و شمال شرق کشور تا فردا روند کاهش دما رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: در سایر مناطق کشور تا پایان هفته جاری جوی پایدار حاکم است که پیامد آن افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر های صنعتی و پر جمعیت خواهد بود.

وظیفه تصریح کرد: فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار محلی است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب معادل 15 و 6درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.