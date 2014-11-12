کسب شش مدال توسط نمایندگان ایران در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نمایندگان سامبو و جوجیتسو ایران در حالی به مصاف رقبای خود رفتند که در سه دوره گذشته بازی‎های ساحلی، ایران جمعا چهار مدال کسب کرده بود.

در سامبو، یوسف کریمیان در وزن 82 منهای کیلوگرم به برنز رسید و احسان کریمیان در وزن 100 کیلو گرم نقره گرفت.

در رشته جوجیتسو نیز احمدرضا عیدی در وزن منهای 60 کیلوگرم، امیر حسین خادمیان در وزن منهای 70 و محمد منصوری داور در وزن منهای 80 کیلو گرم نقره و سید علی اصغر دوکوهکی نیز در وزن منهای 90 کیلو گرم برنز گرفتند.

چهارمین دوره بازی‎های ساحلی آسیایی از روز جمعه با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما آغاز اما رقابتهای برخی رشته‌ها از دو روز قبل از مراسم افتتاحیه شروع شده است.

کاوان ورزش ایران با 85 ورزشکار در 17 رشته اسکواش، جوجیتسو، سامبو، فوتوالی، صخره نوردی، فوتبال، دوگانه، کوراش، کشتی، والیبال، سپک تاکرا، سه گانه، اسکیت،موی‎تای، واترپلو، کبدی، دوومیدانی و بدنسازی در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.