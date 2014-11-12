هیئات مذهبی از سخنرانان و مداحان مورد تایید استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام مهدی ربانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر محلات که با موضوع آسیب شناسی عاشورا برگزار شد افزود: متاسفانه در این ایام برخی از سخنرانان و مداحان اصول این کار را رعایت نمی کنند و حتی در مواردی اقدام به زیرپا گذاشتن برخی از ارزش ها می نمایند.

وی تصریح کرد: در آینده باید به این مقوله توجه جدی تری شود و اداره تبلیغات اسلامی به عنوان متولی این موضوع هماهنگی های لازم در راستای حضور سخنرانان و مداحان دارای صلاحیت را با نهادهای ذیربط به عمل آورده و سپس زمینه حضور آنها در شهر فراهم شود.

امام جمعه محلات در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اقدامات مثبت فعالان حوزه فرهنگ و هنرمندان این شهرستان اظهار کرد: طی سالهای گذشته برای تشویق فعالان نهادهای دیگر مشوق هایی چون اهدای زمین در نظر گرفته شده بود.

ربانی خاطرنشان ساخت: می توان به منظور تجلیل و قدردانی از فعالیت های ارزشی هنرمندان مشوق های مناسبی برای این قشر در نظر گرفت تا شاهد رشد بیشتر آنها باشیم.

فرماندار شهرستان محلات هم در این جلسه خواستار اماده سازی مناسبتر گلزار شهدا برای ایام محرم سال آینده به منظور حضور هیئت های عزاداری شد.

سیداحمد سجادی اظهار کرد: این مکان باید به گونه ای اماده شود که بتواند جمعیت انبوه شرکت کننده در مراسم را در خود جای دهد.

این مقام مسئول با مهم برشمردن اخذ تاییدیه برای حضور سخنرانان و مداحان در سطح شهر عنوان کرد: این موضوع مبحث بسیار مهمی است و باید این اقدام حتما در دستور کار قرار گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات در بخش دیگری از جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهر با بیان ضرورت ساماندهی هیئات مذهبی به منظور تردد در سطح شهر گفت: تردد این دسته جات باید ساماندهی شود.

سرهنگ فرامرز گودرزی تصریح کرد: این حضور بی برنامه در سطح شهر می تواند مشکل آفرین نیز شود و ضرورت دارد تا در راستای انتظام بخشیدن به ترددها در سطح خیابان های شهر هیئات مذهبی ساماندهی شوند.

این مقام انتظامی با اشاره به خطرآفرین بودن مکان احداث برخی از تکایا ادامه داد: باید برای مکان یابی مناسب تکایا در سطح شهرستان هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی به عمل آید تا از بروز حوادث جلوگیری شود و پیشنهاد می شود که سال آینده تکیه های شهرستان مجوز و صلاحیت های لازم را از این نهاد دریافت نمایند.

گودرزی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: برای کشتار گسترده دام در این شهرستان هم باید تدابیری اندیشیده شود و فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت گیرد تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

عضو شورای شهر محلات در این جلسه با بیان اهمیت حضور سخنران قوی در شهر گفت: به همان اندازه که به مراسم سینه زنی و نوحه خوانی توجه داریم باید به حضور سخنران مناسب نیز توجه کنیم.

عباس ابراهیمی بیان کرد: می توان با مشخص کردن چند آسیب اجتماعی مهم در سطح شهرستان برای سخنرانان از آنها بخواهیم که حول محورهای مشخص شده برای مردم سخنرانی کنند تا در نهایت بتوانیم یک نتیجه مناسب از حضور سخنرانان به دست آوریم.

لازم به ذکر است که در پایان این جلسه مصوب شد تا اداره تبلغات اسلامی محلات مشکلات عنوان شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی را طبقه بندی نماید و پس از پایان ماه رمضان سال آینده نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام نماید؛ همچنین بنا شد تا مراسم اربعین با حضور هیئات عزاداری در محل میدان حاج آقا مصطفی خمینی محلات به همراه پخش زنده تلویزیونی از سیمای استان برگزار شود.