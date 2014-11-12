به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان عصر امروز با حضور در غرفه مهر در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به افتتاح معدن و کارخانه طلای زرشوران در شنبه هفته آینده گفت: این معدن طلا با استفاده از فناوری و تکنولوژی ایرانی طراحی و راه اندازی شده است.

مدیرعامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه ظرفیت فاز اول معدن و کارخانه طلای زرشوران حدود سه تن در سال است تصریح کرد: این معدن که بزرگ ترین معدن و کارخانه طلای کشور بوده زمینه ساز تحولات اساسی اقتصادی در استان های شمال غرب کشور به ویژه تکاب خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود سال آینده طرح توسعه فاز دوم معدن و کارخانه طلای زرشوران در مدار بهره برداری قرار بگیرد تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه ظرفیت تولید طلای این کارخانه به 6 تن در سال افزایش می یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون تمامی مشکلات فنی و عملیاتی راه اندازی این کارخانه طلا تحت متخصصان داخلی مرتفع شده است خاطرنشان کرد: بر این اساس از هشت روز گذشته تاکنون فعالیت این کارخانه طلا آغاز شده است.