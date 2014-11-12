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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۱۴

دیدار العبادی با فرماندهان نظامی عراق

دیدار العبادی با فرماندهان نظامی عراق

نخست وزیر عراق در دیدار با فرماندهان نظامی این کشور بر ضرورت به کاربستن تدابیری برای بازگشت اعتماد به نیروهای مسلح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی در دیدار با جمعی از فرماندهان نظامی عراقی گفت: فرماندهان نظامی باید کفایت، شجاعت و شفافیت داشته باشند تا بتوانند به شکل درست مبارزه کنند.این معیارهای اساسی در تشکیل نیروهای مسلح عراق باید مد  نظر قرار گیرد.

وی افزود: با اقداماتی مانند مبارزه با فساد باید اعتماد را به نیروهای مسلح بازگرداند.آنچه علیه ارتش رخ داد در واقع نتیجه پیچیدگی های داخلی و خارجی و سیاسی بود.ارتش حامی کشور است و در دراز مدت، دفاع از مرزها باید منحصر به ارتش و امنیت داخلی هم به وزارت کشور و دیگر دستگاههای امنیتی واگذار شود.

العبادی به پیروزی های بزرگ نیروهای مسلح و تلاش آنها برای آزادی همه اراضی عراق اشاره کرد.

کد مطلب 2420148

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