دیدار العبادی با فرماندهان نظامی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی در دیدار با جمعی از فرماندهان نظامی عراقی گفت: فرماندهان نظامی باید کفایت، شجاعت و شفافیت داشته باشند تا بتوانند به شکل درست مبارزه کنند.این معیارهای اساسی در تشکیل نیروهای مسلح عراق باید مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: با اقداماتی مانند مبارزه با فساد باید اعتماد را به نیروهای مسلح بازگرداند.آنچه علیه ارتش رخ داد در واقع نتیجه پیچیدگی های داخلی و خارجی و سیاسی بود.ارتش حامی کشور است و در دراز مدت، دفاع از مرزها باید منحصر به ارتش و امنیت داخلی هم به وزارت کشور و دیگر دستگاههای امنیتی واگذار شود.

العبادی به پیروزی های بزرگ نیروهای مسلح و تلاش آنها برای آزادی همه اراضی عراق اشاره کرد.