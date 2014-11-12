به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است که تقریبا بسیاری از استان های کشور از داشتن این میزان ظرفیت محروم هستند.

وی با بیان اینکه استان بوشهر به عنوان قلب اقتصادی کشور مطرح است، ادامه داد: استان بوشهر دارای مردمی نجیب و فهیم است که در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی همواره مشارکت بالایی داشته‌اند و نمونه آن حضور ۸۴ درصدی در انتخابات است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر به سطح بالای باسوادی در مردم استان بوشهر اشاره کرد و افزود: کارهای بسیار زیادی در استان بوشهر انجام شده است و کارهای بسیاری نیز وجود دارد که باید با همدلی و همراهی با هم انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر فرصت‌ها به نسبت موانع بسیار بیشتر است، خاطرنشان ساخت: دنیا به سمت مدیریت نوین در حرکت است و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم تا در دستیابی به پیشرفت و توسعه شاهد موفقیت باشیم.

حقیقی با بیان اینکه کارهای ما باید بر اساس مدل انجام شود، تاکید کرد: دیگر در این زمانه نمی‌توان کارها را به صورت روزمره انجام داد و معنا و مفهوم همه این حرف‌ها این است که باید بر اساس نقشه راه علمی حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه درست یابی به موفقیت نیازمند هماهنگی و وحدت و وفاق است، تصریح کرد: این موضوع تنها به یک مسئول مربوط نمی شود و همه مسئولان باید در این زمینه تلاش بالایی داشته باشند.

در این آئین با تقدیر از تلاش‌های سید اسماعیل موسوی و محمد حسن پرآور، فتح‌الله حقیقی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر معارفه شد.