بازدید مسئولان محیط زیست استان تهران از غرفه مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدر زاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران به همراه معاونان و محمد حسین بازگیر رییس محیط زیست شهر تهرن امروز چهارشنبه 21 آبانماه در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات حضور یافتند.



مدیران محیط زیست استان تهران در این بازدید، به پرسش های خبرنگار مهر در خصوص مسائل مختلف محیط طبیعی، باغ وحش ارم و ضعیت آلودگی هوای پایتخت پاسخ دادند.