دیدار رئیس دستگاه اطلاعات عربستان با رئیس جمهوری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فواد معصوم رئیس جمهوری عراق با خالد بن بندر رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان دیدار کرد.در این دیدار فالح الفیاض و هیئت همراه معصوم نیز حضور داشتند.

در این دیدار که در محل اقامت رئیس جمهوری عراق در ریاض برگزار شد، تبادل اطلاعات در زمینه امنیتی به ویژه در زمینه جنگ علیه تروریسمی که همه کشورهای منطقه را تهدید می کند مورد رایزنی قرار گرفت.

شایان ذکر است که فواد معصوم رئیس جمهوری عراق پیش از این با ملک عبدالله نیز دیدار و گفتگو کرده بود که برخی از رسانه ها به تمجید ملک عبدالله از نقش مرجعیت دینی در عراق پرداختند.