به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: برای تكمیل راه های نیمه تمام استان یزد در مجموع ۴۷۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است كه تاكنون ۶۰ میلیارد تومان آن جذب و هزینه شده و امسال نیز پنج میلیارد تومان دیگر به این امر اختصاص یافته است.

وی با بیان اینكه روند تخصیص منابع ملی بسیار كند است، بیان كرد: بسیاری از پروژه های راهسازی در استان یزد در قالب پروژه های ملی تعریف شده اند.

رضایی همچنین با اشاره به احداث راه های كویری در استان یزد عنوان كرد: برآورد احداث راه های كویری در استان یزد بالغ بر ۸۱ میلیارد تومان است كه بخشی از آن تخصیص یافته و برای تكمیل آن به ۶۲ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی با اشاره به اینكه رتبه استان یزد از نظر طول راه های بین شهری رتبه ۱۲ و از لحاظ طول راه های شریانی رتبه دهم كشور است، خاطرنشان كرد: ۱۰ درصد از راه های شریانی كشور در استان یزد قرار گرفته است.

رضایی تصریح كرد: این در حالی است كه استان یزد از نظر اعتبارات حمل و نقل در رتبه ۳۰ و از نظر درصد اعتبارات رتبه ۲۹ كشور را داراست و علت عمده آن، جذب بیشترین اعتبارات استانی برای تامین منابع آبی است.

وی با بیان اینكه بر اساس برنامه های توزیع اعتبارات استانی، باید ۳۰ درصد اعتبارات استانی به راه ها اختصاص یابد، افزود: این در حالی است كه این میزان طی سالهای گذشته ۲۱، ۱۷ و حتی ۱۶ درصد بوده و امسال به ۸.۵ درصد رسیده كه این رقم بسیار ناچیز است.