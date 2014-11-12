چهار میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه های مساجد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطلب را سیدابوالفضل هاشمی مدیرکل کتابخانه های مساجد اعلام کرد و توضیح داد: این اقدام بر اساس تفاهم نامه همکاری میان کانون عالی کتابخانه های مساجد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عملیاتی می شود.

او ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهم ترین حامی کتابخانه های مساجد، سال های متمادی مسئولیت تامین کتاب برای کتابخانه های مساجد را به عهده دارد و امسال هم به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در مساجد این اعتبار را به ما اختصاص داده است.

هاشمی درباره میزان استقبال از کتابخانه های مساجد اظهار کرد: یک میلیون و 75 هزار نفر در سراسر کشور عضو ثابت این کتابخانه ها هستند و کارت عضویت دارند و این علاوه بر تعداد اشخاصی ست که به صورت پراکنده به کتابخانه های مساجد مراجعه می کنند. در عین حال مشخص شده است که 80 درصد اعضای ثابت کتابخانه های مساجد را افراد زیر 25 سال تشکیل می دهند که بر این اساس، برنامه ریزی مناسب برای این رده سنی اهمیت بسیار دارد.

مدیر کل کتابخانه های مساجد همچنین درباره ویژه برنامه های هفته کتاب گفت: امسال اعطای مجوز کتابخانه در 10 استان، افتتاح کتابخانه ها در استان های مختلف از جمله کرمان، همدان و فارس، برگزاری مسابقات کتابخوانی در حوزه دینی ویژه محرم و نشست های تخصصی نقد کتاب را برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و به مناسبت گرامی داشت هفته کتاب در دستور کار داریم.

هاشمی افزود: همچنین گردهمایی مدیران کتابخانه ها و کتابداران مساجد، تقدیر از کتابخانه ها، کتابداران و اعضای برتر مساجد، برپایی نمایشگاه های کتاب در سطح کانون ها و کتابخانه های مساجد را علاوه بر تجهیز تمامی کتابخانه های مساجد در هفته کتاب، در برنامه ها لحاظ کرده ایم.

به گفته او در همین زمینه قرار است جشنواره انتخاب روستای دوستدار کتاب هم برگزار شود که بدین منظور از 15 مهر طرح های پیشنهادی به دبیرخانه کانون عالی مساجد در استان ها ارسال می شود.

این فعال حوزه کتاب تاکید کرد: همه ساله در مناسبت های مختلف از فعالان حوزه نشر کتابخوانی و کتابداری تقدیر می شود و امسال هم در روز 24 آبان برنامه ای برای تقدیر از کتابداران و نویسندگان حوزه مسجد و ائمه جماعات مروج کتابخوانی ویژه برنامه ای در تهران برپا می کنیم .

به گفته او در مناسبت هایی از جمله دهه فجر، نمایشگاه سراسری کتاب تهران و هفته جهانی مساجد هم از فعالان حوزه کتاب تقدیر می شود.

هاشمی تاکید کرد: علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه کتابخانه های مساجد به نشانی masjedketab.ir می توانند از فعالیت این نهاد و ویژه برنامه های هفته کتاب آگاهی یابند.