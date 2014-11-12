مبلغان دینی مدارس باید از بنیه علمی قوی برخوردار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد همکاری های آموزش و پرورش وحوزه علمیه عصر چهارشنبه با حضور امام جمعه موقت قزوین در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزارشد.

حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در این نشست بر اهمیت تقویت ارتباط حوزه علمیه با آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: خوشبختانه این دو نهاد تاکنون در تمام زمینه ها همکاری موثری داشته اند که این همکاری ها باید تداوم داشته باشد.

امام جمعه موقت قزوین ضرورت آموزش مبلغان و مربیان مدارس را یادآورشد و اظهارداشت: امر آموزش از مسائل ضروری است که باید در دستور کار مدیران حوزه علمیه و آموزش وپرورش قرار گیرد تا یک مبلغ و مربی که به مدارس اعزام می شود دارای بار علمی و دینی بالایی باشد تا بتواند روی دانش آموز تاثیر مطلوبی داشته باشد.

حجت الاسلام باریک بین بیان کرد: آموزش مبلغان دینی و مربیان نباید مختص یک هفته و یا یک ماه باشد بلکه لازم است در طول سال تداوم یابد که بهتر است در این زمینه کارگروهی از افراد متخصص به ستاد کمک کنند.

سپس حجت الاسلام احمد ذوالفقاری مدیر مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی گفت: امروز حوزه های علمیه قلب تپنده معارف دینی تلقی می شوند و با پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی گروههای مختلف مردم بویژه نوجوانان وجوانان در مسیر روشنگری و تقویت آموزه های دینی گام برمی دارند.

حجت الاسلام ذوالفقاری تصریح کرد: حوزه های علمیه و آموزش و پرورش نقش بسیار کلیدی در نظام اسلامی که مبنای تعلیم وتربیت و بهره گیری از معارف الهی ودینی است بر عهده دارند که باید به طور مستمر تقویت شوند.

در ادامه سالار قاسمی مدانی مدیرکل آموزش وپرورش استان ضمن قدردانی از زحمات مدیران و مبلغان حوزه علمیه و همکاری با این نهاد اظهارداشت: حضور مستمر روحانیون در مدارس می تواند از بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یادآورشد: جوانان سرمایه های ملی کشورند و مربیان و مبلغان در رابطه با تقویت ابعاد معنوی و دینی وتربیتی آینده سازان وظیفه سنگینی بر عهده دارند.