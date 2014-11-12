۷۵ درصد اعتبارات مصوب استان بوشهر تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از نظر وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی در وضعیت خوبی قرار دارد و در مقایسه با سال گذشته و همچنین سنوات گذشته از وضع مناسب‌تری برخوردار است.

وی با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر پروژه عمرانی در سطح شهرستان‌های مختلف استان، ادامه داد: شهرستان‌هایی که از نظر برنامه عقب بگیرند، در زمینه تخصیص اعتبارات و جابجایی اعتبارات تصمیم‌ها را بر این مبنا می گیریم.

استاندار بوشهر با اشاره به تصویب ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای استان بوشهر در سال جاری، افزود: تاکنون ۷۵ درصد از اعتبارات مصوب تخصیص یافته است و ۵۸ درصد آن نقدینگی شده است.

وی ادامه داد: در حالی که سال گذشته اعتبارات کل استان ۱۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت، امسال تاکنون ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و تا پایان امسال میزان تخصیص اعتبارات استان بوشهر دو برابر سال گذشته خواهد بود.

سالاری همچنین از تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان بوشهر خبر داد و افزود: بخش از این اعتبارات به مرکز استان و طرح‌های در دست اجرا اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه وضعیت تخصیص اعتبارات در سال جاری مطلوب است، اضافه کرد: بخشی از اعتبارات نیز به مطالبات پیمانکاران از سال‌های قبل اختصاص یافته است.

استاندار بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: با تصویب مجلس شورای اسلامی، میزان دو درصد نفت به استان به سه درصد افزایش یافته است و این موضوع به عنوان یک قانون دائمی تبدیل شده است.

وی خواستار استفاده از منابع ملی برای پروژه‌های مهم در سطح استان شد و ادامه داد: باید تلاش شود تا از منابع ملی برای اجرای پروژه‌های مناسب در سطح استان استفاده شود.

سالاری خواستار سفر مدیران کل به همه شهرستان‌ها شد و ادامه داد: باید به صورت مستمر به شهرستان‌ها سرکشی شود و وضعیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها با حضور مسئولان شهرستانی بررسی و به تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک کرد.

در این آئین با تقدیر از تلاش‌های سید اسماعیل موسوی و محمد حسن پرآور، فتح‌الله حقیقی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر معارفه شد.