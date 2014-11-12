نشست محرمانه مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، برخی منابع صهیونیستی اعلام کردند که فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی روز گذشته با رهبران امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین به طور محرمانه دیدار و گفتگو کردند.

آرام کردن اوضاع امنیتی کرانه باختری و جلوگیری از انتفاضه سوم فلسطینی ها محور این مذاکرات بود. فرماندهان صهیونیست حامل این پیام برای مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین بودند مبنی بر اینکه تل آویو به دنبال برقراری آرامش در کرانه باختری است.

تشکیلات خودگردان فلسطین نیز نسبت به افزایش ناامنی در کرانه باختری در صورت ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی همچون توسعه شهرک ها و هتک حرمت مسجدالاقصی هشدار داد.

خاطرنشان می شود تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی در کرانه باختری همکاری امنیتی دارد و مانع هر گونه مقاومت فلسطینی ها در برابر صهیونیست ها می شود. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین همزمان با تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اتهامات خود را علیه جنبش حماس افزایش داده است و انفجارهای اخیر در نوارغزه را به این جنبش نسبت داده است.