به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن رزمجو عصر چهارشنبه در همایش شوراهای دانش آموزی شهرستان دشتی اظهار داشت: شما دانش آموزان امید آینده جامعه هستید و سرمایه اصلی هر مملکت نیروی انسانی آن مملکت است و در بین نیروی انسانی نقش بی بدلیل جوانان بر همه روشن و واضح است.

وی افزود: گروه‌های دانش آموزی که با نظارت دقیق در راستای یک موضوع بسیار مهم که تمام انبیا الهی ماموریت اصلی شان برای آن بوده است شکل گرفته است.

رزمجو ادامه داد: در شوراهای دانش آموزی افراد لایق، دلسوز و آگاه می‌توانند تحول آفرین باشند و سرنوشت خودشان را انتخاب کنند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر بیان کرد: شوراهای دانش آموزی برای تعیین سرنوشت و تمرین کردن تشکیل شده و باید خودشان باور کنند که در سرنوشت دخیل هستند.

رزمجو بیان کرد: این جامعه نیاز به نشاط و امید دارد و تا زمانی که خود شما به این باور نرسید که در زندگی و سرنوشت خود موثر هستید، نمی‌تواند به جامعه نشاط و امید دهید.

وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای تمرین خود باوری است تصریح کرد: انتخابات شوراها تمرینی است که سرنوشت خودمان به دست بگیریم و آینده خودمان را بسازیم و امروز نیز سرنوشت مردم به دست خودشان انتخاب می شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر به انتقاد سازنده در جامعه اشاره وخاطر نشان کرد: در جامعه‌ای که انتقاد سازنده و عاقلانه باشد جامعه پیشرفت و شاهد ترقی آن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه شما دانش آموزان مسئولین آینده مملکت هستید گفت: آموزش مهارت‌های زندگی از مدارس و در کلاس‌های درس شروع شود که اگر این کار صورت گیرد ظرف مدت کوتاه شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه هستیم.

رزمجو همچنین از دانش آموزان خواست نظرات خودشان را از طریق مدارس به گوش مسئولین برسانند.

غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی نیز اظهار داشت: برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی یک امر بسندیده و خوبی است و بهترین و با ارزش ترین مقطع زمانی که فرد می‌تواند جامعه پذیری را تمرین کند و زمینه حضورش در عرصه اجتماعی فراهم سازد.

وی ادامه داد: دولت تدبیر وامید باور و اعتقاد راسخ به توانمندی جوانان دارد و در سطح استان نیز استاندار بوشهر بارها در جلسات مختلف تاکیدات زیادی به مشارکت جوانان در امور مختلف و فراهم کردن زمینه حضور و موثر در عرصه اجتماعی داشته‌اند.

مهرجو به انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان اشاره و بیان کرد: این انتخابات با مشارکت۱۳ هزار دانش آموز در ۱۴۰ مدرسه برگزار شد که خروجی آن انتخاب ۷۰۰ نفر به عنوان شوراهای دانش آموزی در مراکز آموزشی بوده است.

وی ادامه داد: شوراهای دانش آموزی نقش مهمی در تصمیم گیری و اداره مدارس خود دارند که این موضوع به نوعی تمرین و آمادگی لازم به منظور پذیرش مسئولیت ها می باشد و بهترین زمان در همین مقاطع سنی است.

مهرجو اضافه کرد: در سطح شهرستان این آمادگی در بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ایده ها و نظرات جوانان را بپذیرند و در تصمیم گیری‌ها از مشارکت آنها استفاده کنند.

وی یاد آور شد: شوراهای دانش آموزی باید بستر و زمینه ای برای توسعه سازمانهای مردم نهاد به منظور دخالت در سرنوشت خودشان باشد.