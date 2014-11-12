160 میلیارد ریال برای محوطه بندر و گمرگ دیلم هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات گمرک بندر دیلم با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه 80 درصد است، اظهار داشت: تلاش‌های صورت گرفته در این مدت کوتاه تحسین بر انگیز است که از زحمات فرماندار شهرستان تقدیر و تشکر می شود و این کار می تواند برای بنادر مجاور یک الگو باشد.

راستاد افزود: یکی از کارهای خوبی که در این بندر صورت گرفته، پهلوگیری برای تخلیه و بارگیری است که نظم و سامدندهی خوبی در آن ایجاد شده که از زمان گذشته بهتر شده است.

وی به دیگر اقدمات صورت گرفته در این گمرک اشاره و تصریح کرد: سیستم اطفای حریق در محوطه و انبارهای گمرک و انتقال یک دستگاه کامیون آتش‌نشانی مستقر در گمرک از مهمترین اقدامات صورت گرفته بوده که برای انجام این کارها هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

روشنایی گمرک تا هفته آینده حل خواهد شد

فرماندار شهرستان دیلم نیز نبود زیرساخت‌های گمرک را یکی از عمده مشکلات عنوان کرد و گفت: بحمدالله با تلاش‌های صورت گرفته از طریق مرکز استان و کشور این مهم محقق شد که انشاالله شاهد ارتقا و کسب درآمد بیشتر آن خواهیم بود.

قاسم قائدی افزود: این شهرستان دارای ظرفیت و پتانسیل خوبی در حوزه دریا است که باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

وی از روشنایی گمرک تا هفته آینده خبر داد و خواستار ایجاد فضای سبز، مناسب‌سازی فضا، نصب دوربین و امکانات اولیه برای ارتقای سطح گمرک دیلم شد.

قائدی همچنین از تعاونی لنجداران و صیادان خواست برای تسریع در روند اجرای گمرک دیلم و توسعه دیلم با گمرک و بندر همکاری کنند.

درآمد گمرک به 30 میلیارد ریال افزایش داشته است

رئیس گمرک دیلم نیز گفت: با تلاشهای صورت گرفته و حمایت های فرماندار شهرستان تاکنون کارهای خوبی در گمرگ صورت گرفته که شاهد ارتقای آن هستیم.

علی‌بخش صالحی افزود: درآمد گمرک دیلم از 300 میلیون تومان در سال گذشته به 3 میلیارد تومان رسیده است که این نشان از یک کار بزرگ و ارزشمند است.