به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید سالاریان، قائم مقام شورای عالی اطلاعرسانی در همایش «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل» که امروز (21 آبان ماه) در تالار امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان ابراز خوشحالی از اینکه مباحث مربوط به این نشر به جایی رسیده که در سطح دانشگاهی مطرح میشود، گفت: نزدیک به 17 سال پیش با وزارت ارشاد جلسهای داشتیم مبنی بر اینکه باید نشر و رسانههای دیجیتال شکل بگیرند. آن زمان هیچ کدام از مسئولان وزارت ارشاد معتقد به نشر دیجیتال نبودند. اما امروز همایشی برگزار میشود و درباره فرصتهایی که نشر الکترونیک ایجاد کرده و کتابهای دیجیتالی در دو بخش «بر خط» و «برون خط» و مقایسه این نشر با نشر کاغذی صحبت میشود.
به گفته قائم مقام شورای عالی اطلاعرسانی، ما باید از حوزه نشر کاغذی به نشر الکترونیک برویم. در ارتباط با این نشر مباحث بسیار جدی در حوزه کپی رایت وجود دارد. مسئله مالکیت معنوی، دغدغهای بسیار اساسی و آسیبی است که به نشر الکترونیک وارد است. ما هنوز با کنوانسیون برن مرتبط نیستیم و قانون جهانی کپی رایت را نپذیرفتهایم بنابراین نمیتوانیم از محصولات خود در خارج از کشور پشتیبانی کنیم.
حجتالاسلام سالاریان گفت: خوب است حمایتهای وزارت ارشاد در زمینه نشر کاغذی در ارتباط با نشر دیجیتال هم وجود داشته باشد، چرا که این گونه از نشر با شتاب جلو میرود و ما نمیتوانیم مانع از پیشروی آن بشویم. پس بهتر است به جای آنکه چشم خود را بر نشر الکترونیک ببندیم، راهکارهای حمایتی برای آن تعیین کنیم. از این رو ما لایحه مالکیت معنوی را در دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی آماده کرده و به وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم.
او به تفاوتهای نشر الکترونیک با نشر کاغذی اشاره و بیان کرد: سرعت انتقال اطلاعات در نشر الکترونیک همچنین شیوه ذخیره اطلاعات و انتقال آن با نشر کاغذی قابل مقایسه نیست. دسترسی آزاد اطلاعات نیز از دیگر ویژگیهای نشر الکترونیک است، به گونهای که تا چند سال دیگر شبکههای ارتباطی موبایل میتوانند امکان انتشار بسیاری مطالب را در اختیار ما بگذارند.
به گفته قائم مقام شورای عالی اطلاعرسانی، فیلترینگ، روشی کنترل اطلاعات در زمینه نشر الکترونیک نیست، هر چند باید مطالبی که در فضای دیجیتال منتشر میشوند، مورد بازبینی محتوایی قرار بگیرند. ما با فیلتر کردن نمیتوانیم راه بر اطلاعات ببندیم. آنچه ضروری و لازم به نظر میرسد، کنترل محتوایی اطلاعات منتشر شده است.
حجتالاسلام سالاریان، انتشار اخبار غلط را یکی از تهدیدهای اساسی دانست که نشر الکترونیک ایجاد میکند. برای مثال ما نمیتوانیم «ویکی فقه» داشته باشیم، چرا که هر کسی نمیتواند درباره فقه هر چه دوست دارد بنویسد و منتشر کند. حال آنکه ویژگی «ویکی» این است که اطلاعات بسیاری را در خود جا داده، اطلاعاتی که به وسعت یک اقیانوس و به عمق یک بند انگشت است.
به گفته او، یکی دیگر از تهدیدها در ارتباط با نشر الکترونیک، غیر مستند بودن آن است. کسی که کتاب کاغذی مینویسد، مسئولیت نوشته خود را بر عهده میگیرد اما بمبارانی از اطلاعات و اخبار در شبکههای اجتماعی وجود دارد که قابل استناد نیست. در فضای مجازی میتوان به جعل اسناد، تشویش اذهان عمومی و کلاهبرداری عمومی پرداخت بدون اینکه کسی بتواند رد شما را دنبال کند. از سوی دیگر اخبار وقتی وارد اینترنت میشوند، هویتشان مشخص و آشکار نیست. یکی دیگر از اولویتها، پالایش محتوا در نشر الکترونیک است. نظر مسئولان نظام، بستن فضاهای دیجیتال روی مردم نیست، بلکه کنترل محتواست که اهمیت دارد.
هزینههای فیلترینگ بیشتر از فرهنگسازی است
پس از آن سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال با اشاره به اینکه در سال 2015 حضور بشر در دنیای مجازی برابر با حضور او در دنیای واقعی خواهد بود، گفت: پس از سال 2015، این چرخه به نفع دنیای مجازی جلو میرود و ما ناچار به پذیرش این تغییر هستیم. امروز 50 درصد بودجه کشورهای پیشرفته خرج فناوریهای نوین میشود. این در حالی است که تنها 0.6 درصد از بودجههای جاری ما خرج پرداختن به این فناوریها میشود. ما نمیتوانیم مسیر تکنولوژی را نادیده بگیریم. جهانی شدن در حال اتفاق افتادن است و کسی نمیتواند مانع آن شود.
او با اشاره به اینکه فیلترینگ هزینههای بیشتری را نسبت به فرهنگسازی میپردازد، گفت: ما باید تکنولوژی روز را بشناسیم و مانع فناوریهای نوین نشویم. فیلترینگ فایدهای ندارد، ما باید فرهنگسازی کنیم. این عصر، عصر دانایی است و ما نمیتوانیم سر راه دانایی، سد بسازیم.
همچنین دکتر سید عباس حسینی نیک که دکترای مالکیت معنوی است، با اشاره به اینکه هیچ سازمان و نهادی نیست که از ایدهها حمایت کند، گفت: از کسانی که فکر و اندیشهای در سر دارند و این فکر و اندیشه هنوز به شکل یک کالا درنیامده، حمایت نمیشود. یعنی کسی نمیتواند بگوید من میخواهم فلان داستان را بنویسم یا فلان اختراع را داشته باشم و انتظار داشته باشد که علم حقوق از آن حمایت کند.
حسینی نیک ادامه داد: قانون حمایت از مولفان و مصنفان در سال 48 تدوین شده، امروز این قانون باید بازنگری شود و فضای مجازی را هم دربر بگیرد. پس نباید بهانه بیاوریم که ما به کنوانسیون برن نپیوستهایم و الزامی به رعایت کپی رایت نداریم. این قانون حقوق مادی آثار را دربر میگیرد، هر چند برای حقوق معنوی پدیدآورندگان، تدبیری در نظر گرفته نشده است.
در پایان همایش «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل» از اپلیکیشن فروش کتاب الکترونیک و کتابخانه فارسی با عنوان «طاقچه» نیز رونمایی شد.