حمایت هنیه از آشتی ملی/حمله نظامیان صهیونیست به دانش آموزان در نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: حماس خواهان موفقیت آشتی با فتح و اتمام همه پرونده های مربوط به آن است.

وی افزود: ما خواستار آشتی هستیم و اجازه نمی دهیم که این مسیر با چالش روبرو شود و امیدواریم که در اسرع وقت همه پرونده های مربوط به آن حل شود.

این درحالی است که منابع فلسطینی از شکسته شدن دیوار صوتی از سوی صهیونیستها در غزه خبر دادند.

همزمان منابع فلسطینی از درگیری در روستای اللبن الشرقیه در جنوب نابلس خبر دادند و افزودند: این درگیری ها زمانی شروع شد که نظامیان اشغالگر راه را بر دانش آموزان هنگام بازگشت به خانه هایشان بستند.

این منابع از به کارگیری گاز اشک آور و بمب صوتی استفاده کردند.