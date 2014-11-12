بارندگی ها در بروجرد نسبت به سال گذشته دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز یاراحمدی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان بروجرد اظهار داشت: شبکه هواشناسی بروجرد جزء کامل ترین شبکه های هواشناسی استانی است.

وی افزود: در حال حاضر در شهرستان بروجرد دو مرکز هواشناسی سیلاخور و بروجرد و ۱۰ ایستگاه باران سنج به صورت آنلاین وضعیت آب و هوایی و بارندگی ها را رصد می کنند.

رئیس اداره هواشناسی بروجرد ادامه داد: بارش باران در سال زراعی جاری تا به امروز ۸۶ میلی متر بوده در حالیکه این میزان طی سال گذشته ۴۰ میلی متر بوده است.

یاراحمدی با بیان اینکه میزان بارندگی های سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، اظهار داشت: همچنین میزان بارندگی بلند مدت شهرستان بروجرد در این بازه زمانی ۷۳ میلی متر بوده است.

وی افزود: میزان بارندگی های بروجرد از اول فروردین ماه امسال تا کنون ۲۰۳ میلی متر بوده که این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۲۵میلی متر بوده است.

رئیس اداره هواشناسی بروجرد تصریح کرد: امسال از نظر سرمایشی منفی دو درجه سرمای بیشتری در شهرستان ثبت شده که چنین وضعیتی طی سال گذشته در این زمان وجود نداشته است.

وی یادآور شد: با توجه به محسوس بودن کاهش دما برای مواجه نشدن با مشکلات فصل سرما باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی بروجرد نیز در این جلسه گفت: تمامی دهانه پلهایی که مشکلاتی اعم از گرفتگی، شکستگی و ...داشته اند پاکسازی و رفع مشکل شده اند تا در هنگام بارش باران مشکلی نداشته باشیم.

مهرداد جمشیدی ادامه داد: امسال یک دستگاه نمک پاش مکانیکی به تجهیزات و ماشین آلات اداره راه و شهرسازی برای تسهیل در امر برف روبی و نمک پاشی به هنگام برف و یخبندان راههای مواصلاتی شهرستان اضافه شده است.

وی عنوان کرد: همچنین امسال تمامی راههای روستایی برفگیر برای برف روبی در هنگام بارش برف به بخش خصوصی واگذار شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد نیز در پایان از تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا در آستانه فصل سرما با تمام توان و تجهیزات لازم آمادگی کامل داشته باشند.

رضا آریایی با بیان اینکه دستگاهها وظیفه دارند به هنگام وقوع بحران از احساس مسئولیت بیشتری برخوردار باشند تصریح کرد: تمامی درختان سطح خیابانهای اصلی و فرعی شهر بروجرد هرس شده و دهانه پلهای کوچک و بزرگ از وجود زباله ها و گرفتگی پاکسازی شده اند.