پیروزی تیم بیس بال قم برابر خراسان رضوی در لیگ برتر کشور

علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستين روز ديدارهاي دور برگشت تيم بيس‌بال هيئت انجمن‌هاي ورزشي قم عصر امروز موفق شد با نتيجه ۱۴ بر ۴ تيم خراسان رضوي را شکست دهد تا همچون دور رفت اين تيم را از پيش‌رو برداشته و براي ديگر رقبا خط و نشان بکشد.

وی گفت: تیم هاي حاضر در گروه شمال مسابقات اين فصل ليگ بيس‌بال مردان باشگاه‌هاي کشور بازي‌هاي دور برگشت را در روزهاي نوزدهم تا بيست ‌و سوم آبان‌ ماه جاري در زمين چمن مصنوعي شهداي مرصاد شهرداري سمنان برگزار مي‌کنند.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی قم افزود: تيم بيس‌بال قم با ترکيبي از بازيکنان شاخص بيس‌بال کشور تمرينات خود را براي کسب نتايج بهتر در دور برگشت ليگ بيس‌بال منطقه شمال کشور برگزار کرده و در ادامه اين مسابقات در ۳ بازي ديگر برابر تيم‌هاي تهران، سمنان و گيلان به ميدان مي‌رود تا جواز حضور در مرحله نهايي را کسب کند.

ساری بیان داشت: مسابقات بیسبال قهرمانی کشور در منطقه شمال با حضور ۵ تیم از استان‌های تهران، سمنان، قم، گیلان و خراسان رضوی آغاز شده است و تیم‌های شرکت کننده در دو دور رفت و برگشت با هم مسابقه می‌دهند.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی قم ابراز داشت: دور نهایی لیگ بیس بال کشور با حضور ۲ تیم بر‌تر منطقه شمال و ۲ تیم بر‌تر منطقه جنوب آبان ماه سال جاری برگزار و قهرمان لیگ مشخص خواهد شد.

ساری تصریح کرد: ترکیب تیم بیسبال استان قم را در این رقابت‌ها ابوالفضل امجد، مجید محمدی، هادی محمدی، جمال الدین سادات، سیدعلی حسینی، محمد حسین صبایی، مصطفی شاکر، علیرضا صبایی، مهدی خانعلی‌زاده، مجید صبایی، امین رحیمی، عادل هدایت، طاهر محمدی و وحید زارعی تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: هدایت این تیم بر عهده فرید فرهادی است و محمد صفدری به عنوان سرپرست در کادر تیم بیسبال قم حضور دارد ضمن این که تیم بیسبال انجمن‌های ورزشی قم فصل گذشته پس از قهرمانی در گروه شمال، در دور پایانی مقام چهارم کشور را کسب کرد و در حالی در رده‌بندی نهایی پایین‌تر از تیم قهرمان یعنی آذرخش تهران قرار گرفت که در آن فصل سه بار این تیم را شکست داده بود.