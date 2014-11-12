جشن تولد رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن غروب امروز چهارشنبه ۲۱ آبان همزمان با شصت و ششمین سالروز تولد حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، مراسمی برای بزرگداشت وی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد.

در این مراسم که به همت خبرگزاری برنا و در محل غرفه این خبرگزاری برگزار شد یک روحانی جوان به نام عبدالمجید قوامی شعر کوتاه زیر را که هر مصرع آن با یک حرف از نام خانوادگی رئیس جمهور شروع شده بود، سرود:

ر روحانی من برادر حسن و وفا

و واله به خدا و دین و معیار هدا

ح حلم حسنی نصیحت اش بهر خدا

ا ایمان ز تو و حکم و علم والا

ن نامت چون حسن به حُسن مشهور و ولا

ی یاری بکنی رهبری ات با تقوا

در پایان این مراسم کوتاه و مختصر، حاضران در غرفه این خبرگزاری، شیرینی تولد رئیس جمهور را میل کردند.

براساس این گزارش حسن روحانی در ۲۱ آبان ۱۳۲۷ متولد شده ولی تاریخ صدور شناسنامه او ۹ دی ماه همان سال است.