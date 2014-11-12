فاز اول موزه دفاع مقدس لرستان 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر فرید بعدازظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان به رشادت های رزمندگان در جریان دفاع مقدس اشاره کرد و اظهارداشت: در جریان جنگ تحمیلی عده ای از جوانان به میدان رزم آمده و با رشادت های خود کاری کردند کارستان، بطوریکه اکنون ما به خود و کشورمان افتخار می کنیم.

وی عنوان کرد: در دفاع مقدس حفظ جغرافیای کشور تنها مطرح نبود و رزمندگان ما دراین جنگ ریشه های فرهنگی به جا گذاشتند که قبلا وجود نداشت بطوریکه انگار زمان منتظر بود این جوانان به صحنه آمده و فرهنگ ایثار و شهادت را نهادینه کنند.

مدیر کل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان افزود: فرهنگ ایثار و شهادت آنقدر ارزش دارد که می تواند الگویی برای زندگی همه ما باشد.

سرهنگ فرید به این سخن رهبر معظم انقلاب که دفاع مقدس یک گنج است استناد کرد و بیان داشت: لرستان تا چه اندازه توانسته است از این گنج استحصال کند در حالیکه با وجود حداقل ۳۰ هزار رزمنده در لرستان حتی یک درصد از خاطرات، تاریخ شفاهی و گفته های آنها نوشته نشده است.

وی اضافه کرد: به رغم وجود شش هزار و ۲۰۰ شهید در لرستان تا کنون حتی نیم درصد از این شهدا به درستی معرفی نشده اند.

مدیر کل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان تصریح کرد: لرستان در زمینه انتشارات نیز از بسیاری استانها عقب بوده و در حالیکه آمار انتشارات استان های دیگر در زمینه دفاع مقدس نزدیک به هزار بوده لرستان هنوز در طبقه صدگان مانده است.

سرهنگ فرید به اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان از بدو تاسیس تا کنون اشاره کرد و گفت: در فضای پژوهش و اسناد بیش از دو میلیون برگه سند جمع آوری شده که تا کنون ۲۶ هزار برگ از این اسناد اسکن و ثبت شده اند و افراد مجربی برای مصاحبه گرفتن آموزش داده شده اند.

وی افزود: انجام مصاحبه تاریخ شفاهی از ۱۴ نفر پیشکسوت در حوزه دفاع مقدس، راه اندازی و تکمیل کتابخانه تخصصی دفاع مقدس با بیش از شش هزار جلد کتاب، جمع آوری بیش از ۴۰ هزار قطعه عکس از رزمندگان و خانواده شهدا از جمله این اقدامات است.

مدیر کل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان اضافه کرد: در سال ۸۶ دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس در سطح دانشگاه های استان ارائه شد که تا امروز حدود ۲۵۰ کلاس درس در قالب ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاههای لرستان این درس را فرا گرفته اند.

سرهنگ فرید بیان داشت: در بحث مهندسی و یادمان در مراکز تمامی استان ها موزه دفاع مقدس راه اندازی شده که این پروژه در لرستان از سال ۸۶ آغاز شده و مکان تپه شهدای فعلی برای راه اندازی این موزه در نظر گرفته شد.

وی افزود: عملیات اجرایی ساخت موزه دفاع مقدس از سال ۹۰ شروع شده و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای طراحی و مطالعات اولیه آن توسط بنیاد حفظ آثار لرستان هزینه شد و فعلا فاز اول این مجتمع با چهار هزار و ۷۰۰ متر مربع در حال اجرا است.

مدیر کل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان گفت: فاز اول موزه دفاع مقدس استان لرستان در حال حاضر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این مجتمع شامل قسمت های فرهنگی، مناطق عملیاتی، حسینیه شهدا، باغ شهادت و فضای تفریحی است.

سرهنگ فرید به اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان در زمینه تشییع پیکر شهدای گمنام اشاره کرد و اظهار داشت: از بدو تاسیس این بنیاد تا کنون ۲۷ شهید گمنام در ۱۰ نقطه استان تشییع شده اند.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم یدالله دل آرام به عنوان مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان معرفی شد.