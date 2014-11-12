وابستگی به اقتصاد نفتی باعث کوچک شدن صنایع و واحدهای تولیدی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر چهارشنبه در بیستمین همایش ملی صادارت غیر نفتی در تبریز گفت: در اثر وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت در سال های گذشته، هم اکنون در آذربایجان شرقی همانند سایر استان ها، تعداد کمی از واحدهای صنعتی و تولیدی مشغول فعالیت هستند و آن هایی هم که به فعالیت خود علی رغم مشکلات ادامه می دهند با تمام توان و ظرفیت کار نمی کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نجات اقتصاد کشور در گرو توجه به اقتصاد مقاومتی و افزایش صادرات غیر نفتی است اظهار داشت: افزایش صادارت غیر نفتی ۲۰ سال است که در این همایش و در شهر تبریز عنوان می شود ولی متاسفانه آن چه که در عمل دیده می شود رقمی بسیار پایین تر از پیش بینی های انجام شده است.

جبارزاده افزایش صادرات غیر نفتی را نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی دانست و ابراز داشت: با مدیریت های عادی و روزمره نمی توان به افزایش صادرات غیر نفتی دست یافت.

وی همچنین از وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت برخی قوانین حوزه تولید و صنعت، وجود قوانین مزاحم و دست و پا گیر بر سر راه تولید کنندگان، مداخلات غیر اصولی دولت در اقتصاد و تشریفاتی شدن واژه هایی همچون بهره وری در هشت سال گذشته به شدت انتقاد کرد.

استاندار آذربایجان شرقی وابستگی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای نفتی را یک سیکل معیوب دانست و گفت: افزایش تولید نفت در کشور، افزایش درآمدهای نفتی و در نهایت افزایش نقدینگی در جامعه را باعث خواهد شد .

رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی سپس گفت: با توجه به اینکه دنیای امروز، دنیای رقابت و برند سازی است باید با افزایش توجه به برند سازی، ارتقاء کیفیت تولیدات و کاهش قیمت مسیر افزایش صادارت غیر نفتی کشور را هموار کنیم.

جبارزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرایط کنونی روسیه باید به عنوان یک فرصت بسیار خوب برای جمهوری اسلامی ایران قلمداد شود ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی تبریز، اتاق روسیه را با محوریت افزایش تعامل بخش خصوصی های دو کشور ایران و روسیه ایجاد و فعال کردیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود از رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خواست که آذربایجان شرقی به عنوان استان معین صادراتی با روسیه انتخاب شود چرا که از زمان های قدیم، تجار آذربایجان شرقی با تجار روس در ارتباط بودند و بهتر از سایر استان ها می توانند زمینه افزایش صادارت غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به این کشور را فراهم کنند.