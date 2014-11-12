گردش مالی ۵۰ میلیارد تومانی سم در رفسنجان/ تهدید سلامت رفسنجانیها با مصرف بی رویه سموم کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی با مسئولین فنی فروشگاه های سموم در محل جهاد کشاورزی رفسنجان اظهار داشت: مصرف کود و سم در شهرستان رفسنجان را به دلیل وسعت باغات پسته بالا است.

وی افزود: مصرف ۸۰۰ تن سم در سال های گذشته که گردش مالی آن معادل ۵۰ میلیارد تومان بوده است، علاوه بر تهدید سلامت مردم، سلامت بازار سموم کشاورزی را بدلیل وجود سموم تقلبی تحت تاثیر قرار می دهد.

وی خواستار نظارت دقیق دستگاههای مسئول در ایجاد بازار سالم سموم کشاورزی در شهرستان شد و بیان داشت: ورود سودجویان و قانون گریزان به بازار، فضای ناسالمی را ایجاد می کند که نظارت دستگاه های ذیربط را می طلبد.

ملانوری با بیان این مطلب که امنیت و سلامت دو موضوع اساسی در جامعه هستند، ابراز داشت: سمومی که در باغات پسته مصرف می شود، آفت کش بوده و برای سلامتی مردم زیان دارد؛ ضمن اینکه گردش مالی بالای آن تبعات امنیتی و سیاسی بدنبال خواهد داشت.

فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: در شهری که ۱۱ واحد دانشگاهی و ۲۵ هزار دانشجو دارد و نظام مهندسی و شورای نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی نیز فعالیت دارند و متخصصین کشاورزی زیادی داریم، نباید کشاورز ناآگاهانه از سموم استفاده کنند.

برداشت 70 هزار تن پسته در سال جاری

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان نیز در این جلسه با اشاره به وجود نزدیک به 86 هزار سطح زیر کشت محصول پسته در رفسنجان، گفت: به خاطر وسیع بودن سطح زیر کشت محصول پسته، مشکلات سموم نیز در این زمینه گسترده است.

رضا بمانی ادامه داد: امسال وضعیت برداشت پسته در شهرستان نسبت به سال گذشته بهتر بوده است و علیرغم خسارت های وارده به این بخش بیش از 70 هزار تن برداشت محصول داشتیم.

وی ابراز داشت: با توجه به تاثیر این محصول بر اشتغال زایی و درآمد کشاورزان در شهرستان و اینکه محصول پسته بر وضعیت اشتغال در شهرستان قابل ملاحظه است به همین میزان توجه به ارائه سم با کیفیت نیز اهمیت پیدا می کند.

بمانی عنوان کرد: از آنجا که سم و کود در برداشت محصول موثر بوده به همان میزان سموم نامناسب می تواند خسارت زیادی را به محصول وارد کند لذا به دنبال این هستیم تا از توصیه های غیر کارشناسانه به کشاورزان خودداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان پیک مصرف سم در شهرستان را اسفند و فروردین ماه اعلام و بیان کرد: هر 10 کیلو پسته معادل یک بشکه نفت است و دومین محصول صادراتی کشور به حساب می آید و اقتصاد شهرستان نیز به این محصول وابسته است لذا توجه به کیفیت این محصول نیز حائز اهمیت است.