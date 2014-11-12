تدوین شناسنامه اجتماعی هرمزگان مهم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشير كدخداپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان هرمزگان عنوان كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي كشور درگير مسائل مختلفي همچون فعاليت گروهك هاي ضدانقلاب، جنگ تحميلي و بازسازي خرابي هاي پس از جنگ بود و به همين علت دولت ها بيشتر به مسائل امنيتي و سياسي توجه داشتند و مسائل اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفت.

وي ادامه داد: مسائل اجتماعي بسيار مهم و تاثيرگذار هستند اما متاسفانه مغوفل مانده اند و قرار است در تدوين برنامه ششم توسعه توجه خاصي به امور اجتماعي شود تا بتوانيم از بسياري بحران ها در اين زمينه جلوگيري كنيم.

معاون سياسي و امنيتي استاندار هرمزگان افزود: تدوين يك برنامه خوب نيازمند ارائه اطلاعات و آمار دقيق از شهرستان ها و استان هاي كشور است كه در استان هرمزگان نيز بايد اين مسئله مورد توجه جدي قرار گرفته و با يك كار منسجم آمار و اطلاعات امور اجتماعي جمع آوري و ارائه شود.

كدخداپور تصريح كرد: باتوجه به اينكه قرار است براساس اين آمار سياست گذاري هاي كلان صورت گيرد بايد در زمينه آسيب هاي مختلف اجتماعي همانند طلاق، فقر، بيماري هاي خاص، آمارهاي حاشيه نشيني و ساير موارد يك شناسنامه دقيق اجتماعي از استان هرمزگان تدوين شود.

وي بيان داشت: اين آمار و اطلاعات براي تصميم گيران كشور چراغ راهي خواهد بود تا در برنامه ششم توسعه راهكارهاي مناسب براي اين مشكلات در نظر گرفته شود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت تدوين شناسنامه اجتماعي استان هرمزگان بايد با محوريت دفتر اموراجتماعي استانداري كميته اي با حضور دستگاههاي مرتبط تشكيل شود تا آمارها به طور دقيق احصاء و اين شناسنامه تدوين شود.