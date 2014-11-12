اتاق بازرگانی تبریز موزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم صادقیان عصر چهارشنبه در بیستمین همایش ملی صادارت غیر نفتی کشور که با محوریت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه صادارت غیر نفتی در تبریز برگزار شد، با بیان اینکه در صورت همت و حمایت استاندار آذربایجان شرقی و شهردار کلانشهر تبریز، محل فعلی اتاق بازرگانی به موزه صنعت تبدیل می شود، ادامه داد: از شهرداری انتظار داریم زمین ساختمان جدید اتاق بازرگانی تبریز را واگذار کند.

وی اظهار داشت: در صورت واگذاری زمین، اتاق بازرگانی جدید در شان مردم آذربایجان شرقی ساخته می شود و تنها آرزویم در حال حاضر، کلنگ زنی ساختمان جدید اتاق بازرگانی تبریز است.

صادقیان با بیان اینکه پس از کلنگ زنی و احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی، مدیریت آن را به جوانان می سپاریم، افزود: به تبریز علاقه زیادی دارم و تمام دارایی خودم را در تبریز سرمایه گذاری کرده ام.

شایان ذکر است صادقیان بیش از ۴۸ سال است که ریاست اتاق بازرگانی تبریز را به عهده دارد.