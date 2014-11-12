به گزارش خبرنگار مهر محمد سریر در این دیدار ضمن ارائه نقطه نظرات خود در حوزه رسانه خط مشی رسانه‌ای خبرگزاری مهر را روشی اعتدال گرایانه و به دور از هیجانات رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: آن طور که می‌دانم حداقل اعضای هیات مدیره و شورای عالی خانه موسیقی اخبار این خبرگزاری را مورد رصد قرار می‌دهند.

وی افزود: بسیار شایسته است که یک رسانه در طول فعالیت‌های رسانه ای خود بتواند به دور از هرگونه جنجال و حاشیه‌های بی‌جهت به تحلیل، بررسی و نقد به دور از جانبداری به فعالیت خود ادامه دهد. به نظر من خبرگزاری مهر یکی از همین رسانه‌هاست که توانسته در این مدت به بیشترین شکل ممکن هم اخبار مختلف خانه موسیقی و هم اخبار و گزارشهای روز حوزه موسیقی را به دقت پوشش دهد.

رئیس هیات مدیره خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: امیدوارم با کمک رسانه‌های دیداری و شنیداری که من امروز با دیدن آنها ذوق زده شدم بتواند در کنار حضور فعالانه هنرمندان مردم را به موسیقی ارزشمند و خوب آشنا کنند.

گفتنی است در این دیدار، حمیدرضا عاطفی و علی بکان، محمد سریر را همراهی کردند.