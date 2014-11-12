دیدار سعود الفیصل با رئیس جمهوری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در دیدار با فواد معصوم رئیس جمهوری عراق بر تمایل کشورش برای وحدت عراق تاکید کرد.

دفتر ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای با اشاره به این مطلب افزود: معصوم امروز در مقر اقامت خود در ریاض با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار ابراهیم الجعفری وزیر خارجه و بقیه اعضای هیئت عراقی حضور داشتند.

در این بیانیه آمده است: طرفین همکاری دوجانبه و کمکهایی که عربستان می کند را بررسی کردند.طرفین روابط دو جانبه را به نفع ثبات و صلح در منطقه دانستند.

شایان ذکر است که فواد معصوم قبلا با ملک عبدالله و برخی دیگر از مسئولان سعودی از جمله رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور دیدار و گفتگو کرده بود.