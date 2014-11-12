فراخوان ۵ بانوی هندبالیست قمی به تیم ملی بزرگسالان

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵ بانوی هندبالیست قم برای اعزام به رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا به اردوی جدید تیم ملی هندبال بانوان کشورمان دعوت شدند.

وی گفت: کادر فنی تیم ملی هندبال در حالی از ۳۰ بازیکن برای حضور در مرحله دیگری از برنامه‌های آماد‌ه‌سازی و اردوی تیم ملی هندبال دعوت کرده است که این دهمین مرحله از اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال بانوان بزرگسال کشورمان به شمار می‌رود.

رئیس هیئت هندبال استان قم افزود: ملی‌پوشان از روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه وارد اردوی جدید تیم ملی هندبال بانوان می‌شوند و از روز جمعه بیست و سوم آبان تا بیست و هشتم این ماه به میزبانی تالار فدراسیون هندبال در کنار وزارت ورزش و جوانان در این اردو حضور خواهند یافت.

طباطبایی بیان داشت: کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان در هماهنگی با فدراسیون هندبال در حالی از ۳۰ بازیکن برای حضور در این اردو دعوت کرده است که از قم نیز ۵ بانوی هندبالیست به نام‌های سهیلا مولایی، مریم صالحیان، مرضیه افشاری، فاطمه خلیلی و الناز قاسمی در بین ملی‌پوشان قرار گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: این در حالی است که افشاری، خلیلی و قاسمی پیش از این در تیم‌های ملی رده‌های سنی پائین‌تر و همین تیم بوده‌اند و صالحیان و مولایی به تازگی به جمع آن‌ها پیوسته‌اند.

رئیس هیئت هندبال استان قم تصریح کرد: این اردو به منظور حضور قدرتمندانه در مسابقات قهرمانی هندبال بزرگسالان آسیا تشکیل خواهد شد در حالی که رقابت‌های هندبال قهرمانی بزرگسالان آسیا انتخابی مسابقات جهانی ۲۰۱۵ اندونزی نیز به شمار می‌رود.

طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت تیم هندبال صبای قم در لیگ بر‌تر کشور اشاره کرد و گفت: تیم هندبال صبا از ابتدای فصل با مشکلاتی مواجه بوده اما تلاش‌هایی برای حل مشکلات این تیم در حال انجام است و نسبت به اینده امیدواریم.

وی خاطرنشان کرد: تیم هندبال صبای قم در هر ۳ بازی خود رد فصل جدید لیگ بر‌تر هندبال مغلوب شده اما در چهارمین مسابقه خود در قم برابر شهرداری تبریز به دنبال کسب نخستین برد است.