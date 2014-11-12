اعزام تیم بدمینتون قم به پیکارهای رنکینگ قهرمانی کشور

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم پسران خردسال هیئت بدمینتون استان قم برای حضور در این مسابقات با ترکیب محمدمعین کشاورز، مجتبی زارع، علی جباری، متین مطیع، امیرعلی موسوی، عماد پارسا و رضا نادری به جنوب کشور و به شهر بندرعباس سفر کرده است.

وی افزود: این تیم را در تلاش برای کسب عنوان در مسابقات رنکینگ پسران خردسال کشور در بندرعباس چهره‌ای آشنا در بدمینتون قم و کشور و مربی تیم ملی یعنی محمدرضا مطیع هدایت می‌کند، ضمن اینکه علی کشاورز نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.

رئیس هیئت بدمینتون قم بیان داشت: رقابت‌های این مرحله از مسابقات رنکینگ بدمینتون پسران خردسال کشور با حضور چهره‌های مستعد و آینده‌دار از استان‌های مختلف تا روز جمعه بیست و سوم آبان ماه به میزبانی هیئت بدمینتون استان هرمزگان در شهر بندرعباس ادامه می‌یابد.

پنجه باشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حضور تیم بدمینتون بزرگسالان قم در مسابقات دسته اول کشور اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه تیم‌های حاضر در لیگ مشکل مالی دارند و نمی‌توانند از عهده هزینه برگزاری مسابقه به شیوه رفت و برگشت برآیند، فدراسیون بدمینتون تصمیم گرفته این مسابقات را به صورت متمرکز در دو مرحله برگزار کند.

وی افزود: تیم بدمینتون قم به صورت قطعی در لیگ شرکت می‌کند اما با توجه به مشکلات مالی این تیم، مشخص نیست که بتوانیم نفرات تاثیر گذارمان را در تیم حفظ کنیم زیرا دو سه بازیکن اصلی ما پیشنهادات مالی خوبی از تیم‌های دیگر دریافت کرده‌اند.

رئیس هیئت بدمینتون قم خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام فدراسیون بدمینتون قرار است ۸ تیم در لیگ شرکت کنند و آغاز مسابقات نیز از ۱۵ آذر اعلام شده اما فدراسیون هنوز جلسه قرعه کشی و هماهنگی مسابقات را برگزار نکرده است.