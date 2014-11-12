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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۴۸

قیمت بلیت قطار تا پایان سال افزایشی ندارد/بررسی هزینه‌ها در سال آینده

قیمت بلیت قطار تا پایان سال افزایشی ندارد/بررسی هزینه‌ها در سال آینده

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه تاپایان سال افزایش قیمت بلیت قطار نداریم، گفت: برای سال آینده براساس هزینه ها برای قیمت بلیت تصمیم گیری مجدد می شود و مطابق قانون بخش خصوصی مجاز است که قیمت را به راه آهن پیشنهاد داده و ما موظفیم که بر قیمت پیشنهادی کنترل داشته باشیم.

محسن پورسیدآقایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به اینکه تاپایان سال افزایش درقیمت بلیت قطار نداریم، به خبرنگار مهر، گفت: امسال یکبار افزایش قیمت بنا به درخواست بخش خصوصی انجام شده و تاپایان سال هم دیگر افزایشی نداریم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی براساس هزینه ها درخواست افزایش قیمت بلیت را به راه آهن می دهد، بیان کرد: برای سال آینده هم براساس هزینه تصمیم گیری مجدد می شود زیرا بخش خصوصی در قانون مجاز است که قیمت را تعیین کند و ما در راه آهن موظفیم که بر قیمت پیشنهادی این بخش کنترل داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با تاکید بر اینکه راه آهن بر قیمت ها نظارت دارد، اظهار داشت: بخش مسافری در راه آهن زیان ده است و افزایش قیمتی که امسال اعمال شد قدری به این شرکت ها کمک کرد ضمن آنکه برای سال آینده هم اگر شرکت هایخصوصی درآمدکافی داشته باشند، افزایش قیمتی را ندارند.

کد مطلب 2420195

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