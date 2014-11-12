محسن پورسیدآقایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به اینکه تاپایان سال افزایش درقیمت بلیت قطار نداریم، به خبرنگار مهر، گفت: امسال یکبار افزایش قیمت بنا به درخواست بخش خصوصی انجام شده و تاپایان سال هم دیگر افزایشی نداریم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی براساس هزینه ها درخواست افزایش قیمت بلیت را به راه آهن می دهد، بیان کرد: برای سال آینده هم براساس هزینه تصمیم گیری مجدد می شود زیرا بخش خصوصی در قانون مجاز است که قیمت را تعیین کند و ما در راه آهن موظفیم که بر قیمت پیشنهادی این بخش کنترل داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با تاکید بر اینکه راه آهن بر قیمت ها نظارت دارد، اظهار داشت: بخش مسافری در راه آهن زیان ده است و افزایش قیمتی که امسال اعمال شد قدری به این شرکت ها کمک کرد ضمن آنکه برای سال آینده هم اگر شرکت هایخصوصی درآمدکافی داشته باشند، افزایش قیمتی را ندارند.