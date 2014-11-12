کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی اصغر حسنزاده بازیکن قمی تیم ملی فوتسال کشورمان و باشگاه نوریل نوریلسکی روسیه به عنوان برترین بازیکن سال ۲۰۱۴ میلادی فوتسال آسیا انتخاب شد.
وی گفت: این بازیکن قمی که پیش از این در ترکیب تیمهای ارم کیش قم و ماهان تندیس قم بازی میکرد در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شده بود.
رئیس هیئت فوتبال استان قم افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به دبیرکل فدراسیون از انتخاب ملیپوش فوتسال ایران به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا خبر داده است و قرار است جایزه حسنزاده به زودی به وی اهدا شود.
بهرامی بیان کرد: در نامه AFC آمده است؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا این افتخار را دارد که هر ساله با استعدادترین بازیکن در همه زمینه را انتخاب کرده و باعث ارتقای هرچه بیشتر این بازیکنان باشد. نمایش عالی و تحت تاثیر قرار دهنده علیاصغر حسنزاده در مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا و به ثمر رساندن ۸ گل در مسابقات و شناخته شدنش به عنوان با ارزشترین بازیکن افتخار بزرگی برای وی است.
وی تصریح کرد: اصغر حسنزاده فصل گذشته از تیم فوتسال صبای قم جدا شد و به تیم نوریل نوریلسکی در لیگ فوتسال روسیه پیوست و در مدت ۲ فصل حضور در این تیم عملکرد درخشانی از خود بر جای گذاشته است.
رئیس هیئت فوتبال استان قم عنوان کرد: حسنزاده نخستین بازیکن فوتسال قم است که به چنین عنوان و افتخار بزرگی میرسد در حالی که غیر از وی، ۲ بازیکن قمی دیگر به نامهای علیرضا وفایی و ابوالقاسم عروجی در تیم ملی فوتسال کشورمان حضور دارند.