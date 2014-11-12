شهرداری تبریز مغلوب میهمان خود شد/ دومین برد متوالی مشهدی ها در تبریز رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در حالی از ساعت ۱۷ عصر چهارشنبه در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار شد که تماشاگران زیادی از آن دیدن می کردند و بیش از دو هزار نفر در سالن حضور داشتند، تیم میزان مشهد موفق شد با نتیجه ۳ بر یک نتیجه را به نفع خود به پایان رساند و دومین پیروزی خود در این فصل را جشن بگیرد.

شاگردان عادل بناکار سرمربی شهرداري تبريز در ست اول این دیدار با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ شکست خوردند ولی در ست دوم با نمایش بازی هماهنگ موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ ميزان خراسان را شکست دهند.

با آغاز ست سوم این نماینده استان خراسان رضوی بود که با ارائه بازی هوشمندانه ای موفق شد تا حریف تبریزی خود را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ شکست دهد و با خیالی آسوده به ست چهارم مسابقه برود، با شروع ست چهارم استرس بازی این اجازه را به شاگردان بناکار نداد تا در این ست پیروز شوند و میزان با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ پیروز شد و در کل با نتیجه ۳ بر یک میزبان خود را شکست داد.

شهرداری بازی هفته اول خود را در گنبد برابر تیم تعاون این شهر به پیروزی سه بر یک رسید و تیم میزان نیز در مشهد مقدس سه بر صفر از سد دیگر تیم گنبدی یعنی بازرگانی جواهری این شهر به برتری دست یافت.