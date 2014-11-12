يادواره ۳۶ شهيد دانشجوی شهرستان يزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی صدرالساداتی، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری هماهنگی برگزاری همایش شهدای دانشجوی شهرستان یزد اظهار داشت: این یادواره با هدف ادای دین به شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و یادآوری رشادتها و فداكاری های آنها همچنین پاسخ به سئوالات نسل جوان در مورد جنگ تحمیلی برگزار می شود.

وی با بیان اینكه امنیت امروز مرهون شهدا و ایثارگری های آنهاست، عنوان كرد: این یادواره قرار است به شكلی متفاوت از سایر یادواره ها و با نگاهی جدید به بعد علمی و تاكتیكی جنگ تحمیلی برگزار شود.

دبیر یادواره ۳۶ شهید دانشجوی شهرستان یزد نیز در این نشست بیان كرد: این یادواره در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۲ و ۲۳ آبانماه در حسینیه ثارالله یزد از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می شود و علاوه بر دانشجویان، سایر اقشار مردم نیز می توانند در این همایش شركت كنند.

وی یادآور شد: سردار احمد غلامپور از فرماندهان ارشد جنگ تحمیلی و فرمانده قرارگاه كربلا، سردار مشتاقیان فرمانده عملیات سپاه اصفهان، سردار حسین یكتا، فرمانده قرارگاه خاتم الاوصیاء و یك گروه بین المللی به نام فعالان مردمی جبهه جهانی انقلاب اسلامی از سخنرانان این مراسم خواهند بود.

میرغفوری همچنین از برگزاری نمایشگاهی به عنوان برنامه جنبی یادواره شهدای دانشجوی شهرستان یزد خبر داد و اظهار داشت: در این نمایشگاه، ابعاد مختلف جنگ دشمنان علیه ایران اسلامی از جنگ نظامی در دوران دفاع مقدس تا جنگ نرم امروز به تصویر كشیده شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه همچنین به مباحثی نظیر عفاف و حجاب، ازدیاد نسل، انرژی هسته ای، مذاكرات هسته ای و ... پرداخته خواهد شد.

میرغفوری از همراهی زمانی، رئیس دانشگاه پیام نور مركز یزد و محمدرضا امینی، رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد برای برگزاری این یادواره تقدیر كرد.