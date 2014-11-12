استان فارس در رابطه با اعتبارات ملی جايگاه سوم كشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت چهارشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی استان فارس، بیان كرد: هدف راهبردی جمهوری اسلامی، كه در سند فرادست چشم انداز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، توسعه یافتگی و استقرار جمهوری اسلامی در جایگاه نخست اقتصاد،علم و فناوری است.

وی ادامه داد: این هدف گیری از سال ۱۳۸۴ برای یك دوره ۲۰ ساله اعلام شده بود كه به معنای این است كه نصف زمان لازم برای فرصت در این توسعه سپری شد و بنابر دلایلی ما هنوز به نیمه راه رسیدن به این اهداف نرسیده ایم.

سخنگوی دولت یازدهم تاكید كرد: بنابراین باید در برنامه های ششم و هفتم توسعه عقب ماندگی های برنامه های چهارم و پنجم را جبران كرد.

نوبخت با بیان اینكه چون توسعه هدف راهبردی كشور است باید این توسعه را از استان ها آغاز كرد، افزود: یكی از استان هایی كه می تواند در توسعه موثر باشد كه هم خود توسعه یابد و هم اینكه به توسعه ملی و توسعه استان های همجوار كمك كند، استان فارس است.

وی گفت: بنابراین استان فارس در این هدف می تواند جایگاه رفیعی داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینكه توسعه استان فارس را می توان در سه مرحله پیگیری كرد، گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی كه از روز روشنبه تلفیق شده اند می توانند در راستای توسعه فارس ابزارهای لازم را فراهم كنند.

نوبخت با عنوان اینكه اولین مرحله در طی چند ماه باقی مانده تا پایان سال است، ابراز داشت: اگر قرار است كه دولت تدبیر و امید به مردمان با فرهنگ و متدین استان فارس خدمتی داشته باشد، باید بعضی از كارها را در ظرف همین چند ماه به انجام برساند.

وی گفت: خدمت دیگری كه می توان به استان فارس در جهت توسعه ارائه داد، در بودجه سال ۱۳۹۴ است كه مقدرات آن تا پایان هفته آینده رقم زده می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار كرد: بودجه سال ۱۳۹۴ برنامه یك ساله استان ها از جمله فارس را در بودجه مشخص می كند و این بودجه كه شرایط آن تا هفته آینده به اتمام می رسد، یكشنبه هفته بعد به دولت منتقل می شود و بعد به مجلس خواهد رفت.

نوبخت تاكید كرد: بنابراین اگر اقدامی در مورد بودجه سال ۱۳۹۴ استان فارس در فاصله این هفته صورت گرفت می توان در سال آینده كاری انجام داد چون ریالی نمی تواند در جایی صرف شود به جز این كه در بودجه ۹۴ دیده شده باشد.

وی عنوان كرد: برنامه ششم توسعه كه از سال ۹۵ اجرا خواهد شد ولی الان در حال نوشته شدن است فرصتی است كه اثر و سرمایه برنامه های پیشنهادی برای استان فارس در آن دیده شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در این چند روز جلساتی با نماینده ولی فقیه در استان، با نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی و استاندار و معاونین وی خواهیم داشت.

نوبخت ابراز داشت: در آینده برنامه های ما بر ای استان فارس در مدیریت و برنامه ریزی این استان تقریر خواهد شد.

وی با بیان اینكه راه كمك و انجام وظیفه به مردم استان فارس از راه تخصیص اعتبارات و نه تصویب آن هاست، گفت: تخصیص بودجه دقیقا به اندازه تصویب نیست بلكه بر اساس پیش بینی هایی كه شده، اعتبار به خزانه واریز می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه كرد: جایی كه نیاز است تخصیص بیشتری باشد یا كمتر باشد، این كار انجام می شود.

نوبخت اعلام كرد: با توجه به اولویت های استان فارس به تمام طرح هایی كه اتمام آن ها تا پایان سال ۱۳۹۴ است، بودجه صد در صد اختصاص خواهیم داد.

وی با عنوان اینكه اعتبارات ملی استان فارس بالغ بر ۵۲۱ میلیارد تومان است، گفت: بخشی از اعتبارات برای طرح های عمرانی كه قبلا ملی بوده و هم اكنون استانی شده، است و برای این طرح ها بیش از ۲۰۱ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: كل اعتبارات استان فارس هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان است.

نوبخت ادامه داد: تاكنون در بعضی موارد اعتبارات استان فارس به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته و در بعضی موارد این كار انجام نشده است و در طی این سفر باید بفهمیم كه برای استان فارس كدام موارد مهم تر است و سعی كنیم كه اعتبار مورد نیاز آن ها تا پایان سال قابل اخذ باشد.

وی بیان كرد: به جای اینكه ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی بین دو هزار و ۹۰۶ شهر تقسیم شود، اعتبار را معطوف به طرح هایی كردیم كه می توانند تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسند.

سخنگوی دولت یازدهم افزود: به همین علت ۲۴۶ طرح استان فارس انتخاب شده كه اعتبار آن ها را ۱۰۰ درصد تخصیص خواهد یافت.

نوبخت همچنین بیان داشت: استان فارس بین استان های كشور در رابطه با اعتبارات ملی بعد از تهران و خوزستان در جایگاه سوم، در رابطه با اعتبار نماینده بعد از تهران در مقام دوم، در رابطه با طرح های عمرانی كه در سال ۹۳ به فرجام و بهره برداری می رسند، در مقام ششم و در آن بخشی از اعتبارات عمرانی مربوط به استان بعد از خوزستان در مقام دوم است.

وی افزود: ۳۵ میلیارد دلار امكان استفاده از منابع ارزی با شرایط فاینانس داریم استان فارس در جایگاه هفتم است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینكه منابع فاینانس استان فارس یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است، ابراز داشت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی شرایطی كه دارد این است كه اگر استانی نتواند منابع خود را جذب كند این منابع را به استانی كه ظرفیت آن را دارد، بدهد، بنابراین استان فارس می تواند در راه جذب این منابع نیز عمل كند.

نوبخت گفت: سال آینده سال سختی نسبت به امسال خواهد بود و قیمت نفت تقلیل یافته است ولی ما قصد نداریم كه این تقلیل را به استان ها اعمال كنیم و سعی می كنیم با تخصیص بهینه بهره وری را بالا ببریم.

وی گفت: استان فارس آن ظرفیت را دارد كه اعتبارات برای توسعه و اثربخشی در سطح ملی داشته باشد.

سخنگوی دولت یازدهم بیان كرد: در زمینه برنامه ششم توسعه مسئولان استان فارس كه نسبت به ما واقع بینانه تر، درست تر و دقیق تر می توانند تصمیم گیری كنند، برنامه خود را بنویسند و راه توسعه استان فارس را ترسیم كنند و آن گاه ما سعی خواهیم كرد برنامه استان فارس را كمترین تغییر در برنامه ششم خواهیم گنجاند.

نوبخت همچنین اظهار كرد: برای افرادی كه مراحل استخدام آن ها در دو سال گذشته انجام شده بود، در زمانی كه قرار بود ردیف بگیرند و مشغول شوند، برنامه متوقف شد، بررسی ها دوباره آغاز شده است.

وی افزود: درخواست استخدام بعضی از آن ها را در سال ۹۳ دادیم ولی بعضی استان ها نتواستند به علت كمبود اعتبارات آن ها را استخدام كنند.

سخنگوی دولت یازدهم ادامه داد: در بودجه سال ۹۴ شرایط استخدام آن ها فراهم شده و این افراد در اسفند ماه استخدام می شوند.

نوبخت با بیان اینكه با وجود اینكه در گذشته درآمد ما ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است ولی الان با كمبود مواجه هستیم، گفت: بالاترین درآمد كه برای ما امكان پذیر است ۳۶ میلیارد دلار است و ما قصد داریم تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات را با همین اعتبار اندك ولی با تدبیر عملی كنیم.