تلفات تصادفات رانندگی در لرستان 11 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی بعداز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان اظهار داشت: در شش ماهه نخست سالجاری شاهد کاهش ۱۱.۳ درصدی تعداد کشته شدگان حوادث جاده ای در استان بوده ایم.

وی عنوان کرد: استان لرستان در زمینه کاهش تلفات تصادفات جاده ای در مدت زمان یاد شده رتبه یازدهم کشور را کسب کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با بیان اینکه برنامه ما کاهش ۱۰ درصدی تلفات تصادفات جاده ای در شش ماه نخست امسال بوده است افزود: با توجه به هدف گذاری صورت گرفته شاهد کاهش بیشتری در این زمینه بوده ایم.

رحمانی ادامه داد: با این حال مطلوب ما رسیدن به کاهش ۲۰ درصدی تلفات حوادث جاده ای است که تلاش خود را برای رسیدن به این رقم ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به کاهش مطلوب آمار تلفات جاده ای نسبت به مدت مشابه سال قبل عنوان کرد: از دلایل این کاهش می توان به برنامه ریزی و پیگیری های کارگروه ایمنی و کاهش سوانح جاده ای و همچنین برقراری گشت های نامحسوس پلیس اشاره کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با بیان اینکه تاکنون در راستای کاهش تلفات تصادفات جاده ای به عامل انسانی کمتر توجه شده است یادآور شد: آنچه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط به آن توجه کرده اند به طور عمده در زمینه رفع نواقص جاده ای و عیوب خودرویی بوده است.

رحمانی با اشاره به دخالت سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه در سوانح جاده ای یادآور شد: ۸۵ درصد عامل تصادفات جاده ای مربوط به خطای انسانی و ۱۵ درصد به دوعامل دیگر مرتبط است.

وی ادامه داد: زمان آن فرا رسیده که مردم آگاه و فعال شده و در این زمینه مشارکت کنند که این مشارکت با ورود رسانه های جمعی می تواند افزایش یافته و متولیان امر را به اهداف در نظر گرفته شده نزدیک تر کند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اعلام موجودیت انجمن طرفداران ایمنی راهها در لرستان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در کشور از سابقه دیرینه ای برخوردارند.

رحمانی تصریح کرد: هدف از تشکیل جمعیت طرفداران ایمنی راهها در استان حفظ جان انسانها به عنوان سرمایه های اصلی جامعه است.

وی افزود: این جمعیت طی همایشی روز پنج شنبه هفته جاری در سالن جهاد کشاورزی لرستان اعلام موجودیت رسمی خواهد کرد و هدف این است که هیئت امنای این جمعیت در استان شکل گرفته و هیئت اجرایی در لرستان مستقر شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: جمعیت طرفداران ایمنی راهها با استفاده از مشارکت مردمی در بخش های مختلف و حضور در میان تشکل های صنفی و یا حتی بین خانواده ها، فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری با پلیس، کنترل تجهیزات خودروها، رعایت بازدیدهای فنی خودرو و ... را نهادینه می کند.

رحمانی با بیان اینکه در این همایش از همه اقشار استان مانند معلمان، بانوان، ورزشکاران، بازاریان و... حضور دارند، یادآور شد: جمعیت طرفداران ایمنی راهها با مشارکت مردمی فعالیتهایی چون تولید فیلم، برگزاری نمایشگاه، برپایی کارگاه آموزشی و ... را در شهرستان ها خواهد داشت.