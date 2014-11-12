فوتبال دسته یک سمنان با تساوی تیم های شهرداری و پیروزی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی عموزاده عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان ضمن اشاره به تساوی تیمهای شهرداری و پیروزی در فوتبال دسته یک سمنان اظهار داشت: در بازی دیگری هم که بین تیم های کومش و وحدت اعلا برگزار شد در شرایطی که بازی دقایق پایانی خود را سپری کرد و سه بر صفر به نفع وحدت اعلا بود مربی تیم کومش بازیکنان خود را از زمین بازی خارج کرد و نتیجه این بازی به تصمیم گیری کمیته انضباطی موکول شد.

وی ادامه داد: تیم های شهرداری، پیروزی، وحدت اعلا، هدف، نیزوا، کومش و آزادی تیم های حاضر در این رقابت ها هستند و قهرمان این مسابقات جواز حضور در مسابقات استانی را کسب می کند.

آغاز مسابقات بیس بال منطقه شمال کشور در سمنان

مدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان همچنین از آغاز دور برگشت لیگ بیس بال منطقه شمال کشور از دیروز در زمین چمن شهدای مرصاد سمنان خبر داد و گفت: در دیدار بین تیم های قم و خراسان رضوی، استان قم 14 بر چهار بر خراسان رضوی فائق آمد و دیدار حساس سمنان و گیلان هم که نائب قهرمان و قهرمان دور رفت هستند با نتیجه 17 بر 5 به نفع گیلان به پایان رسید.

عموزاده ادامه داد: تیم های قم با خراسان رضوی و تهران با گیلان دیدارهای امروز را برگزار می کنند و تیم شهرداری سمنان استراحت دارد.

وی گفت: تیم های اول و دوم از گروه شمال و جنوب راهی مرحله نهایی مسابقات خواهند شد و سمنان با توجه به نائب قهرمانی در دور رفت شانس صعود به این مرحله را دارد.

اولین ایستگاه بازیافت زباله در مدارس سمنان راه اندازی شد

مدیر پسماند شهرداری سمنان نیز در این نشست از راه اندازی اولین ایستگاه بازیافت زباله در مدارس شهرستان خبر داد و گفت: این طرح تاکنون در 9 مدرسه سمنان اجرایی شده است.

مهربانی، آشنایی دانش آموزان با اهمیت بازیافت زباله را هدف اجرای طرح برشمرد و گفت: هر مدرسه ای که علاقه مند به اجرای این طرح باشد می تواند در اجرای آن مشارکت کند.

وی افزود: در قالب این طرح زباله های خشک و تر در مدارس توسط دانش آموزان جدا شده و هر هفته زباله های خشک برای بازیافت تحویل ایستگاه می شود.

مدیر پسماند شهرداری سمنان در خاتمه یادآور شد: عواید حاصل از این طرح به مدرسه برگشت داده و صرف دانش آموزان و امور مدرسه می شود.