جاده ابریشم احیا می شود/ لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان در نیل به اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی عصر چهارشنبه در بیستمین همایش صادارت غیر نفتی کشور در تبریز با بیان اینکه آذربایجان شرقی توانسته است تجار و صنعتگران بسیاری به ایران تحویل دهد، افزود: بیش از ۷۵ درصد از مسائل طرح شده در بیانیه و قطعنامه های همایش صادارت غیر نفتی تبریز همه ساله یا توسط دولت یا مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و درصد بسیار زیادی از آن نیز در سازمان توسعه تجارت مورد تایید قرار می گیرد.

شهردار کلانشهر تبریز درصد جمعیتی استان را ۵.۶ عنوان کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی ۱۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور یعنی چیزی در حدود دو برابر درصد جمعیتی استان را به خود اختصاص داده است.

نجفی با بیان اینکه علی رغم وجود مشکلات و موانع بسیار در حوزه تولید و صنعت انتظار داریم سهم استان از صادرات را افزایش دهیم تصریح کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی باید به اقتصاد دانش بنیان بیش از پیش توجه شود و همه باید بدانیم که شاه کلید رسیدن به اقتصاد مقاومتی، حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و اعتماد به مردان بزرگ اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دولتمردان ما می خواهند ارتباط منطقی با کشورهای دنیا برقرار کنند، افزود: برخی کشورها علی رغم انعطاف مقام معظم رهبری(مدظله)، روز به روز هجمه های ناجوانمردانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را افزایش می دهند و حتی بازرگانان و تجار ما را نیز تحریم می کنند.

نجفی با تاکید بر افزایش تولید با کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی تصریح کرد: رشد و توسعه پایدار و موفق اقتصادی کشور نیازمند حرکت هوشمندانه بخش خصوصی است.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی گفت: در این شرایط نامساعد اقتصادی، بخش خصوصی نیازمند حمایت همه جانبه و کمک تمام عیار بانک هاست و بانک ها باید با تمام ظرفیت خود از این قشر حمایت کنند.

نجفی در این راستا همچنین ادامه داد: تولید کنندگان باید بخش بازرگانی هوشمند خود را نیز فعال کنند تا سهم صادارت غیر نفتی استان بیش از پیش افزایش یابد.

شهردار کلان شهر تبریز در بخش پایانی سخنان خود ابراز داشت: تا زمان برگزاری این همایش در سال بعد، جاده ابریشم در تبریز را احیا می کنیم و شرکت کنندکان سال بعد این همایش، در جاده ابرشم قدم خواهند زد.