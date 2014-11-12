همانند یک تبهکار با من رفتار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوییس سوارس" پس از گاز گرفتن مدافع تیم ملی ایتالیا در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل، به مدت چهار ماه از حضور در میدان‌های فوتبال محروم شد.

سوارس در کتابی که به تازگی تحت عنوان "لوییس سوارس، داستان من. دور رفتن" در روزنامه اسپانیایی "اسپورت" منتشر شده، نوشت: با من به مانند یک تبهکار برخورد شد. کاری که من انجام دادم خطا بود. این برای سومین بار بود که چنین چیزی برای من رخ می‎داد و من نیاز به کمک داشتم. اما براحتی آماج حملات قرار گرفتم.

وی گفت: گاز گرفتن باعث وحشت بسیاری از مردم می‎شود اما به نسبت کم ضرر است یا دست کم اتفاقی بود که من درگیر آن بودم. هیچکدام از گازهای من مانند گاز مایک تایسون بر روی اواندر هالیفیلد نبود. اما کسی به آن توجه نکرد.