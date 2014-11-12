حمله جوانان ترکیه به نظامیان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، گروهی از دانشجویان ترکیه در یکی از محلات استانبول به نظامیان ناتو حمله کردند.

در این حمله جوانان ترک بر سر نظامیان ناتو کیسه کشیده و با گلوله های رنگی به آنها حمله کردند.

این دانشجویان نظامیان ناتو را که آمریکایی بوده اند و ناو آنها چند روز قبل بعد از برگشت از یک مانور نظامی ناتو در دریای سیاه برگشته و در استانبول لنگر انداخته بود را تعقیب کرده و اقدام به این کار کردند.

آنها هنگام انجام این کار شعار می دادند: یانکی ها سرزمین ما را ترک کنید. ما شما را قاتل می دانیم و حق خود می دانیم که به شما اعتراض کنیم.