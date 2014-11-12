دایی به اظهارات نماینده وزارت ورزش واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دایی در مورد اتفاقات اخیر و صحبت هایی که علیه وی مطرح شده است گفت: در دو تیم سرخابی چندین مربی فعالیت داشتند و دارند که اغلب همدوره من در کلاس های مربیگری بوده اند. سئوال من این است که چگونه وزیر ورزش یک راست سراغ من آمده است؟ متر و معیار آنها برای سنجش سطح دانش فنی من چه بوده است؟ مگر آنها کارشناس فوتبال هستند؟ من از فدراسیونی که به هر حال تحت نظر همین وزارت است مدارک مربیگری گرفته ام. این را باید چگونه تحلیل کرد؟ واقعا آیا وزیری که می گویند مشغله زیادی دارد چگونه تنها سراغ من آمده است؟ آیا دلیلش فقط این است که نام خانوادگی من دایی است؟ فدراسیون در فصل گذشته برای تقدیر از ما حکم نایب قهرمانی صادر کرده ولی آقایان معتقدند ما دانش فنی نداریم!

وی تصریح کرد: مورد عجیب تر پرداختن به رقم قرارداد من است. سایت سازمان لیگ همه ارقام را منتشر کرده و برای همه قابل مشاهده است. آقای وزیر چگونه و با چه سندی به نماینده مجلس گفته قرارداد محمد دایی 500 میلیون تومان است؟ آیا این شائبه به وجود نمی آید که برخی برای کوبیدن علی دایی از محمد دایی سو استفاده می کنند؟ این روش پهلوانی است؟ آنها که دم از پهلوانی می زنند چرا رو در رو با کسی که مشکل دارند مشکل شان را مطرح نمی کنند؟

دایی در پایان یادآور شد: افرادی که بدون علم و آگاهی برای سرپوش گذاشتن غرض های شخصی و عناد خود به دانش فنی مربیان ایراد میگیرند متوجه باشند به همان اندازه و چه بسا خیلی بیشتر از آن دانش و عملکرد مدیریتیشان زیر سئوال است و کسانی که دم از فرهنگی بودن می زنند لازم است بدانند بنده با افتخار 28 سال معلم بوده ام و در آموزش و پرورش خدمت کرده ام. افرادی که قبلا در تلویزیون برای خواندن نام بازیکنان هم مشکل داشتند و خودشان هیزم آور آتش اختلافات اهالی فوتبال می شدند حالا بگونه ای حرف می زنند که گویا منزه از هر مشکلی هستند.