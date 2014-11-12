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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۲۲

در گفتگو با مهر/

برنامه های كتابخانه های عمومی استان سمنان در هفته كتاب تشریح شد

برنامه های كتابخانه های عمومی استان سمنان در هفته كتاب تشریح شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر كل كتابخانه های عمومی استان سمنان برنامه های بیست و دومین دوره هفته كتاب کتابخانه های عمومی سطح استان را تشریح كرد و گفت: به همین مناسبت با حضور مسولان كشوری از كتابداران استان تجلیل می شود.

علیرضا شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه مطالعه گفت: همه دستگاه های فرهنگی با عزم ملی و مدیریت جهادی در این زمینه همكاری کرده و با برنامه ریزی مدون در خصوص ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی تلاش می کنند.

وی با عنایت به در پیش رو بودن بیست و دومین هفته كتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: اداره كل كتابخانه های استان سمنان در نظر دارد برنامه های بزرگداشت هفته كتاب را كه از ۲۴ آبان آغاز و تا ۳۰ آبان ادامه دارد را در دو سطح، ادارات شهرستانها و اداره كل استان برگزار كند.

مدیر كل كتابخانه های عمومی استان سمنان افزود: به همین مناسبت آئین بزرگداشتی تحت عنوان بیست و دومین دوره تكریم از مقام كتابداران و ترویج فرهنگ كتابخوانی در استان با حضور مسولان كشوری و استانی در روز یك شنبه ۲۵ آبان در تالار كتابخانه مركزی استان برگزار می شود.

شاه حسینی  اضافه كرد: در این مراسم از شهردار، فرماندار، اهدا كننده برتر، خیرین كتاب و كتابخوانی، نویسندگان و مولفان و سایر خادمان و فعالان برتر حوزه كتاب و كتابخوانی كه با این اداره كل همكاری داشته اند نیز تقدیر خواهند شد.

وی به عضویت رایگان در كتابخانه های عمومی در ایام هفته كتاب اشاره كرد و افزود: عضویت رایگان در كتابخانه های عمومی به صورت حضوری و فقط با پرداخت هزینه صدور كارت و در كتابخانه مركزی استان به صورت نیم بهاء انجام می شود.

این مقام مسئول فرهنگی در خاتمه افزود: راه اندازی ایستگاه اهدای كتاب در شهرستانها و تبلیغ و ترویج در كتابخانه های عمومی، برگزاری نمایشگاه كتاب در شهمیرزاد و در سمنان با همكاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری جلسات نقد و بررسی كتاب، برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و كتاب خوانی به صورت آنلاین و مكتوب، در این هفته انجام خواهد شد.

کد مطلب 2420213

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