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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۲۲

بدری:

تجربه منفی احداث بازارچه میوه در اردبیل مانع استقبال از طرح های جدید است

تجربه منفی احداث بازارچه میوه در اردبیل مانع استقبال از طرح های جدید است

اردبیل – خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل معتقد است تجربه منفی احداث بازارچه میوه در بلوار بعثت این شهر از موانع استقبال از طرح های جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر موضوع احداث بازارچه محلی میوه به صورت مشارکتی در محله آراز علی مطرح است که احتمال عدم استقبال از اجرای آن وجود دارد.

وی افزود: اجرای این پروژه مشارکتی به آقای خدایاری واگذار شده است و قرار است دو سوم اعتبار به مبلغ هفت میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری و یک سوم مبلغ پروژه بالغ بر چهار میلیارد و ۴۶۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذار در اجرای طرح هزینه شود.

به گفته بدری با توجه به تجربیات منفی در احداث بازارچه میوه بعثت و با توجه به اینکه این پروژه در منطقه کم برخوردار واقع شده است احتمال عدم استقبال وجود دارد.

وی به ضرورت حمایت از سرمایه گذار تاکید کرد و افزود: انتظار شورای شهر در تغییر نقشه بازارچه به دلیل اینکه فعلا به مشارکت کننده واگذار نشده است قابل اجرا نیست.

شهردار اردبیل در عین حال تصریح کرد: امکان تغییر طرح وجود دارد و می توان مطابق درخواست شورا اطلاعات و مشخصات مصالح را از سرمایه گذار دریافت کرد.

وی با قبول برخی ایرادات طرح اضافه کرد: این طرح به هیئت عالی سرمایه گذاری واگذار شده و در نهایت مصلحت بر این بوده برای ساخت و ساز و ایجاد بازار میوه نظر شورا دریافت شود.

بدری خواستار ارائه نظر شورا در خصوص قبول کلیت پروژه و تغییر یا اصلاح نواقص آن شد و اضافه کرد: بعد از تعیین تکلیف و واگذاری می توان تغییر نقشه را بررسی کرد.

کد مطلب 2420214
محمد میرزایی ناطق

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