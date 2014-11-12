تجربه منفی احداث بازارچه میوه در اردبیل مانع استقبال از طرح های جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر موضوع احداث بازارچه محلی میوه به صورت مشارکتی در محله آراز علی مطرح است که احتمال عدم استقبال از اجرای آن وجود دارد.

وی افزود: اجرای این پروژه مشارکتی به آقای خدایاری واگذار شده است و قرار است دو سوم اعتبار به مبلغ هفت میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری و یک سوم مبلغ پروژه بالغ بر چهار میلیارد و ۴۶۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذار در اجرای طرح هزینه شود.

به گفته بدری با توجه به تجربیات منفی در احداث بازارچه میوه بعثت و با توجه به اینکه این پروژه در منطقه کم برخوردار واقع شده است احتمال عدم استقبال وجود دارد.

وی به ضرورت حمایت از سرمایه گذار تاکید کرد و افزود: انتظار شورای شهر در تغییر نقشه بازارچه به دلیل اینکه فعلا به مشارکت کننده واگذار نشده است قابل اجرا نیست.

شهردار اردبیل در عین حال تصریح کرد: امکان تغییر طرح وجود دارد و می توان مطابق درخواست شورا اطلاعات و مشخصات مصالح را از سرمایه گذار دریافت کرد.

وی با قبول برخی ایرادات طرح اضافه کرد: این طرح به هیئت عالی سرمایه گذاری واگذار شده و در نهایت مصلحت بر این بوده برای ساخت و ساز و ایجاد بازار میوه نظر شورا دریافت شود.

بدری خواستار ارائه نظر شورا در خصوص قبول کلیت پروژه و تغییر یا اصلاح نواقص آن شد و اضافه کرد: بعد از تعیین تکلیف و واگذاری می توان تغییر نقشه را بررسی کرد.