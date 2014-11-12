پیام تبریک روحانی به سه عضو شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای باقر عزت بگوویچ

عضو منتخب شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرز‌گوین

جناب آقای دراگان چوویچ

عضو منتخب شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرز‌گوین

جناب آقای ایوانیچ ملادن

عضو منتخب شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرز‌گوین

پیروزی جنابعالی در انتخابات شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرز‌گوین را صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم بوسنی و هرز‌گوین در دوره جدید و در پرتو تلاش مشترک مسئولین منتخب و با غلبه بر مشکلات، شاهد توسعه، پیشرفت، ثبات و امنیت باشد.

جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته از تمامیت ارضی و تقویت حاکمیت ملی بوسنی و هرز‌گوین و همبستگی اقوام آن حمایت نموده و آمادگی گسترش مناسبات دو جانبه و بین‌المللی را بر پایه تأمین منافع مشترک در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دارد.

برای آن جناب سلامتی و موفقیت و برای ملت بوسنی و هرز‌گوین سربلندی و بهروزی آرزومندم.

حسن روحانی

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران