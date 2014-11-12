پرداخت ۸ میلیارد ریال زکات توسط مردم ورامین/ درآمد زکات صرف آبادانی روستاها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر امروز نشست بررسی دستاوردهای احیای فرهنگ زکات در شهرستان ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، مسئولان و مدیران اجرایی برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در این نشست با اشاره به اهمیت فرهنگ زکات در اسلام اظهار داشت: زکات در اسلام و سیره اهل بیت عصمت و طهارت از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که نبی مکرم اسلام پس از تشکیل حکومت اسلامی و بر اساس آیات کلام وحی نسبت به اجرای زکات در میان امت اسلامی همت گمارد.

امام جمعه ورامین افزود: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی موضوع احیای زکات به عنوان یکی از وظائف مسئولان و مدیران کشور مطرح شد و برای ساماندهی امور، ستاد احیای زکات در سطح استان ها و شهرستان های مختلف به وجود آمد.

وی با اشاره به رشد بی سابقه پرداخت زکات در سطح کشور ادامه داد: اگرچه طی سالهای ابتدایی راه اندازی ستاد احیای زکات مبالغ اندکی برای این امر جمع آوری شد اما در سالهای گذشته و با همت مسئولان شاهد رشد روزافزون پرداخت زکات بوده ایم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: اگرچه کشاورزان و فعالان بخشهای مختلف با مشکلات عدیده ای نظیر خشکسالی و گرانی مواد اولیه روبرو بودند اما شاهد هستیم که هرساله میزان جمع آوری زکات در سطح ورامین افزایش چشمگیری پیدا می کند.

این مسئول عنوان کرد: باید توجه داشت که زکات نه تنها دارای آثار فردی در زندگی انسان بوده و برکت را برای زکات دهنده به ارمغان می آورد بلکه آثار و برکات اجتماعی زیادی را نیز به همراه خواهد داشت و بسیاری از معضلات و مشکلات موجود اجتماعی نظیر بیکاری و فقر را کاهش می دهد.

رییس ستاد احیای زکات ورامین تأکید کرد: بر اساس مصوبه ستاد احیای زکات شهرستان مقرر شده که وجوه پرداختی حاصل از زکات توسط روستاییان در همان روستا برای گسترش فعالیتهای مذهبی و فرهنگی هزینه شود.

وی با اشاره به نقش فعالان فرهنگی و مساجد در گسترش فرهنگ زکات در جامعه متذکر شد: باید ائمه جماعات، بسیج، مدیران مدارس، دهیاران و کانون های فرهنگی هنری مساجد در خط مقدم گسترش فرهنگ زکات در جامعه باشند.

حمید آرونی نیز در این نشست با اشاره به عملکرد ستاد احیای زکات ورامین اعلام کرد: طی سال گذشته با همت و تلاش همه مسئولان و اعضای ستاد احیای زکات و فعالان و رابطین این حوزه، بیش از ۳۵۰ میلیون تومان زکات واجب و ۳۶۱ میلیون تومان زکات مستحب در سطح ورامین جمع آوری شد.

رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) ورامین فزود: همچنین خیرین ورامین طی سال گذشته یک قطعه زمین و سه باب منزل مسکونی را در روستای حصار بالا به ارزش تقریبی ۳۳۵ میلیون تومان برای گسترش فرهنگ زکات وقف کردند.

وی ادامه داد: طی سال گذشته شوراهای روستایی زکات در شهرستان تشکیل شد و این شورا به عنوان رابط و بازوی ستاد احیای زکات در آن روستا برای گسترش فرهنگ زکات تلاش کرد.

آرونی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۷ مسجد و حسینیه با زکات جمع آوری شده توسط مردم ورامین، مرمت و بازسازی و دو خانه عالم در روستاهای ورامین به بهره برداری رسید و در کنار آن برخی خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم روستاها ارائه شد همچنین در سال جاری نیز با همت و تلاش مسئولان و توجه ویژه روستاییان و کشاورزان به احیای فرهنگ زکات در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۳۷۸ میلیون تومان زکات واجب و ۴۴۰ میلیون تومان زکات مستحب جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: بر اساس آخرین گزارش های رسیده در هفت ماهه سال جاری بیش از ۸۱۱ میلیون تومان زکات واجب و مستحب در ورامین جمع آوری شده که پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به بیش از یک میلیارد تومان برسد.

گفتنی است ورامین بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین زیرکشت گندم و ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار نیز زیر کشت جو دارد و در این زمینه به عنوان قطب کشاورزی استان تهران محسوب می شود.