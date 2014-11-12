به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی پس از امضای اسناد و یادداشت تفاهم‌های همکاری بین تهران و باکو در نشست مشترک خبری با بیان اینکه روابط دو ملت ایران و آذربایجان شایسته تحرک بیشتری است، اظهار داشت: مردم ایران و جمهوری آذربایجان یک روح واحد در دو جسم و کالبد هستند و از فرهنگ، اعتقادات، دین و مذهب و تاریخ مشترکی برخوردار می‌باشند، لذا پایه اصلی برای توسعه روابط بین دو ملت کاملاً فراهم است و باید از این پایگاه مستحکم به نفع منافع دو ملت بهره‌برداری کنیم.

رییس‌ جمهوری با بیان اینکه بدون تردید ارتباط نزدیک بین دو دولت منفعت بالاتر دو ملت و دو کشور را به ارمغان خواهد آورد، اظهارداشت: اقتصاد دو کشور می‌تواند مکمل و در کنار هم قرار بگیرد، لذا باید کاری کنیم که تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک‌تر شوند.

روحانی افزود: ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی، تجارت، ارتباطات، علم و فناوری و در بخش فرهنگی ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری دارند و امروز اراده جدی در دو دولت برای فعال کردن این ظرفیت‌ها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دو کشور وجود دارد.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در جایگاه جغرافیایی خود می‌توانند به عنوان پل ارتباطی یکدیگر تعریف شده و مکمل کریدوری از دریای عمان و خلیج فارس تا دریای سیاه باشند.

روحانی در ادامه استفاده از ظرفیت‌های دریاچه خزر و صیانت از آن را مورد تأکید قرارداد و گفت: خزر دریاچه صلح و دوستی و توسعه ملت‌هایی است که در طول قرن‌ها در کنار آن با هم زندگی کرده‌اند و امروز باید از ظرفیت‌های آن به نفع منافع ملت‌های خود استفاده کنیم.

رییس جمهوری با تأکید بر گسترش روابط توریستی بین دو کشور گفت: روابط توریستی را به نفع اقتصاد، فرهنگ، امنیت و ثبات همدیگر تلقی کرده و از گسترش روابط دو کشور در این زمینه حمایت می‌کنیم.

روحانی با بیان اینکه ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه امنیت و ثبات منطقه به دنبال مشارکت و همکاری با یکدیگر هستند، اظهار داشت: ایران خواستار و حامی صلح، ثبات و دوستی در منطقه است و در این راستا هر نوع کمکی که لازم باشد را انجام خواهیم داد.

رییس جمهوری با بیان اینکه امروز مصیبت‌های بزرگی دامنگیر منطقه شده است،گفت:افراطی‌گری و تروریسم، معضلات بزرگ منطقه هستند که باید با آن مقابله کرده و آن را کنار زد و ما خواهان حاکم شدن اعتدال و صلح و دوستی در منطقه هستیم.

روحانی تصریح کرد: ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال روابط نزدیک و صمیمی با یکدیگر بوده و به صراحت اعلام می‌کنیم که اجازه نخواهیم داد، کشور ثالثی بخواهد مشکلی در روابط دو ملت ایجاد کند.

رییس جمهوری تصریح کرد: ایران مسیر دوستی صلح، همزیستی، برادری و اتحاد را در رابطه با کشورها و ملت‌های منطقه دنبال می‌کند.

روحانی در ادامه با قدردانی از حمایت های جمهوری آذربایجان در مجامع بین‌المللی از حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت: ایران هم حامی حقوق جمهوری آذربایجان در مجامع بین‌المللی است.

رییس جمهوری گفت: معتقدیم همه کشورها در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ان‌پی‌تی باید از فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنند و نباید اجازه دهیم که برخی کشورها فناوری‌های نوین را در انحصار خود قرار دهند.

روحانی تصریح کرد: معتقدیم سلاح‌های زنگ‌زده‌ای مثل تحریم دیگر کارساز نیست و باید برای توسعه و برقراری صلح و ثبات در جهان دست به دست هم دهیم.

رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه رود ارس مرز دوستی بین دو کشور است، گفت: مرزی را که بخواهد بین دو ملت فاصله ایجاد کند، هرگز نمی‌پذیریم و رودخانه ارسی را قبول داریم که موجب شکوفایی دو کشور و دو ملت باشد.

الهام علی‌اف رییس‌ جمهوری آذربایجان نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه رابطه دوستی و برادرانه بین ایران و جمهوری آذربایجان برقرار است، اظهار داشت: در روابط ریشه‌دار دو کشور دوستی و برادری نهفته است و این اساس و پایه مهمی است که می‌تواند روابط دو کشور را تقویت کند.

وی گفت: جمهوری آذربایجان در تمامی مجامع بین‌المللی در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

رییس‌ جمهوری آذربایجان با اشاره به اهتمام کشورش به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران، گفت: روابط گسترده سیاسی و اقتصادی بین دو کشور می‌تواند موجب صلح و ثبات در منطقه شود.

الهام علی‌اف تصریح کرد: روابط دوستی ایران و جمهوری آذربایجان پایدار است و هیچ قدرتی نمی‌تواند روابط دوستانه ما را بهم بزند.