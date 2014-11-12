اصلاح طرح بازارچه محلی میوه "آراز علی" در اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در جلسه شورای شهر با بیان اینکه طرح احداث این بازارچه به شورای شهر ارائه شده است به ضرورت ارائه نظرات اعضای شورا برای تصویب یا رد آن تاکید کرد.

ذکی الله خوشبخت با بیان اینکه طرح احداث بازارچه میوه برخی نواقصات را دارا است و برخی اطلاعات آن ضعف دارد، اضافه کرد: این طرح با نظر مثبت و مساعد برای بررسی به صحن آمده است و ضروری است شهرداری در کلیت اجرای آن تعیین تکلیف شود.

وی با تاکید به ضرورت مشخص شدن سهم سرمایه گذار ادامه داد: این طرح در احداث سرویس بهداشتی، نگهبانی و حذف چهار مغازه دچار نواقص است و ضروری است نسبت به رفع نواقص اقدام شود.

در ادامه حجت الاسلام محمد رضا سرداری عضو شورا به ضرورت برخورد صادقانه با سرمایه گذار تاکید کرد و گفت: هر قدر با سرمایه گذار برخورد شفاف داشته باشیم در پیشبرد طرح تاثیر مطلوب خواهد داشت.

وی افزود: به عنوان مثال در این طرح قرار است دو سوم اعتبار به مبلغ هفت میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری و یک سوم مبلغ پروژه بالغ بر چهار میلیارد و ۴۶۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذار در اجرای طرح هزینه شود و هزینه شهرداری به صورت نقد پرداخت می شود.

به گفته حجت الاسلام سرداری علاوه بر این زمین و پروانه نیز به صورت نقد به سرمایه گذار ارائه می شود و این در حالی است که در مقابل سرمایه ی سرمایه گذار قرار است در طول مدت احداث تزریق شود.

وی تاکید دارد که برخی افراد شاغل در حوزه ساخت و ساز های عمرانی اقدام به خرید نسیه مصالح کرده و حتی با پیش فروش هزینه های خود را تامین می کنند.

وی افزود: بر همین اساس ضروری است سهم شهرداری و سرمایه گذار به صورت شفاف مشخص شود و اگر این سرمایه گذاری به صلاح نیست از فرد دیگری استفاده شود.

دیگر عضو شورای شهر اردبیل با تاکید به ضرورت حمایت از سرمایه گذار ادامه داد: با برخی نگاه ها عملا در جذب مشارکت کننده مشکل داریم.

علی هدایتی افزود: حمایت از سرمایه گذار باید به صورت جدی مورد توجه باشد و حتی شورا خود به سراغ سرمایه گذار برود و دست او را برای سرمایه گذاری بگیرد.

وی با اعتقاد به ضرورت حمایت از سرمایه گذاران در شهر اردبیل تاکید دارد که جذب مشارکت کننده به نفع شهرداری و پروژه های شهری است.

در عین حال نایب رئیس شورای شهر اردبیل سالار شاکر نیز به ضرورت واگذاری کارشناسی بازارچه تاکید کرد و افزود: بدون واگذاری محل برای بازارچه صحیح نبوده و برخی نواقص طرح نیازمند اصلاح است.

عضور شورای شهر اردبیل نیز به ضرورت شفاف سازی نحوه ورود مشارکت کننده اشاره کرد و گفت: مطابق خواست شورا می توان به سادگی هزینه های طرح را برآورد کرد و تصمیم گیری در خصوص آن به سادگی امکان پذیر است.

علیرضا سلیمانی افزود: برآورد ساخت و سود متفاوت از یکدیگر است و باید با حمایت از سرمایه گذار نسبت به برخی اصلاحات اقدام شود.

در پایان این جلسه با نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل اصلاح و رفع نواقص این پروژه تصویب شد و جهت اعمال آن طرح در اختیار شهرداری قرار گرفت.