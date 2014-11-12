سطح زیر کشت گندم در لرستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای کشت گندم در استان تاکنون ۳۲ هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت آبی رفته است.

وی ادامه داد: میزان اراضی زیر کشت گندم آبی در استان طی سالجاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه ۶۲ درصد کشت آبی گندم در استان به صورت مکانیزه بوده است عنوان کرد: میزان کشت گندم دیم در استان تاکنون بیش از ۱۴۱ هزار هکتار بوده است.

غضنفری افزود: میزان کشت دیم گندم در لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش داشته که نزدیک به ۱۵ درصد این اراضی به صورت مکانیزه کشت شده است.

وی از جمله دلایل افزایش کشت گندم در استان را خشکه کاری و بارندگی های موثر طی سال زراعی جاری اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه میزان بارندگی ها در استان تاکنون ۹۰.۸۳ میلی متر بوده است افزود: میزان بارشها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت افزایش داشته است.

غضنفری یادآور شد: میزان بذر مصرفی ارقام گندم در طبقات پرورشی، کادری و گواهی شده هزار و ۴۵۰ تن بوده که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است.